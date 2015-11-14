Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.
странно. готовый бизнес под ногами! СОгласно теории проффффесора франта стоимость строительства 200долл (с демлей и коммуникациями и документами). Построить школу на 4000 метров = 800 000 долл. Нанять голодных учителей и предложить зп на 50% выше максмально пересичного - согласно теории проффффесора франта 250+50% = 375 долл. Сколько там учителей надо? штук 10-15? И поставить цену за обучение например в 400 долл. 2 класса, 12 лет, по 20 учеников = 480 учеников. 480 * 400долл* 10мес = 2 млн долл дохода в год!!!!!! ну шо Франт, проффесор, реализуешь?
antonivs3 написав:Vlad442 нет, продавалась в таком виде, вместе с обоями и кухней.
Тогда рентабельность более 9% годовых. Куда катится мир?
Будут растраты на ремонты. И сейчас аредодатели практически не платят налогов. Но так будет не всегда.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
kingkongovets написав:сегмент барабашова в ассортименте зацените расстояния между домами, кстати
За цену панели вопросов нет. Джек, так понимаю, тёмно-серый дом. За ним как раз ЛУ? И почём реально там метр окнами не на эту створку прицела? А в красно-кирпичном есть ли квартиры с видом не в стену джека и шлака(с какого этажа) и сколько там примерно метр? Я ж не могу прям щас с утра поехать и оглядеть там перспективы и придомовую, а вы вроде в курсе.
Жук написав:угу. столкнулся тоже... Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили. КМДШ: 180 000 год + 20к взнос. Александрийская гимназия: 250 000 год
При этом что бы учится в топовых украинских вузах на топовых специальностях - это все нафиг не нужно, достаточно любой бесплатной школы.
Для учебы за границей тоже не особо надо.
абсолютно вірно! Школи для викачування грошей з багатих батьків в Києві дають приблизно той само рівень знань, що й пересічні школи. Підкреслю: інженери, математики, фізики, хіміки і взагалі кваліфіковані технічні спеціалісти цій країні не потрібні. Взагалі не потрібні! Тому що Україна може запропонувати їм ЗП аж 200-300 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 бер, 2018 08:41, всього редагувалось 3 разів.
kingkongovets написав:сегмент барабашова в ассортименте зацените расстояния между домами, кстати
За цену панели вопросов нет. Джек, так понимаю, тёмно-серый дом. За ним как раз ЛУ? И почём реально там метр окнами не на эту створку прицела? А в красно-кирпичном есть ли квартиры с видом не в стену джека и шлака(с какого этажа) и сколько там примерно метр? Я ж не могу прям щас с утра поехать и оглядеть там перспективы и придомовую, а вы вроде в курсе.
дружище, по ценам и наличию видовых квартир увы не помогу - не интересовался, серый дом и правда джек, а краснокирпичный - леси украинки 7, можешь пробить по олх шо там с предложениями, кстати там рядом есть еще похожие дома 7а и7б - удачи в поисках)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.