вести с полей
1к патриотика 36 метров = 31к + 5% за переуступку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вести с полей
1к патриотика 36 метров = 31к + 5% за переуступку
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:51
Пояснюю фейслесарям: в Америці є сенс інвестувати чималі кошти в освіту дітей. В Украіні -ні. Хіба що для подальшої еміграціі за кордон.
респектОО!
Скільки коштувала подібна квартира в 2013? Більше 60 000 дол? А в 2008? Більше 100 00 дол?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 бер, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вести с полей 2:
1К квартира 36м, ЖК Молодежный Городок, Крюковщина, аренда 6т+комун
Додано: Нед 18 бер, 2018 08:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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