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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 595596597598

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей
1к патриотика 36 метров = 31к + 5% за переуступку
Жук
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:51

Пояснюю фейслесарям: в Америці є сенс інвестувати чималі кошти в освіту дітей. В Украіні -ні. Хіба що для подальшої еміграціі за кордон.
  Жук написав:вести с полей
1к патриотика 36 метров = 31к + 5% за переуступку
респектОО!
Скільки коштувала подібна квартира в 2013? Більше 60 000 дол? А в 2008? Більше 100 00 дол?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 бер, 2018 08:56, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В Украіні -ні. Хіба що для подальшої еміграціі за кордон.

профффесор без образования жжот
Жук
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей 2:
1К квартира 36м, ЖК Молодежный Городок, Крюковщина, аренда 6т+комун
Жук
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Скільки коштувала подібна квартира в 2013? Більше 60 000 дол? А в 2008? Більше 100 00 дол?

клоун, год назад началось строительство
ты уже залил глаза с утра?
Жук
 
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