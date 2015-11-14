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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 596597598599>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вести с полей 2:
1К квартира 36м, ЖК Молодежный Городок, Крюковщина, аренда 6т+комун
Жук
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. ... метр в однушке на 8м этаже: 2300.
..... дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.

котлован был в сентябре 2016
в марте 2017 был 1-й этаж
спустя год-16 этажей
не спешат рубить бабло
Кстати, появилась вторая Чикага, на Боженко, апартаменты
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:12

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. ... метр в однушке на 8м этаже: 2300.
..... дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.

котлован был в сентябре 2016
в марте 2017 был 1-й этаж
спустя год-16 этажей
не спешат рубить бабло
Кстати, появилась вторая Чикага, на Боженко, апартаменты

Потенциальные терпилы денег не несут, а строительому ПАПе финансировать напёрсточника застройщика надоело.
Вот и зависла стройка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Обещают установить какую-то систему управления домом и паркингом, при которой ты можешь встать на чужое свободное место, и тебе за это начислится плата за пользование, а перечислена она будет хозяину места. ...... уже тестируют онлайн приложение управления домом, в котором все это будет реализовано.

но однажды система даст сбой и начнётся хаос: вода пойдет в обратном направлении, крышки унитазов захлопнутся навеки, холодильники начнут греть, а микроволновки-принимать радиосигнал. Авто осознают свою пагубность и вереницей поедут в утиль....
и только в хрущиках.....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:33

Сейчас покупать КРЖН можно для себя, если тут планируешь жить.

Покупать дорогую квартиру, да еще и под инвестицию - тут Франт прав.

От сумм в 100 куе имеет смысл вложиться в Американский фондовый рынок, +300% за 5 лет. И в долларах, т.е. не несешь курсовых рисков вообще, а не в гривне, курс которой нужно гадать по кофейной гуще.

Если у тебя есть 1000 куе (т.е. 1 миллион дол), то делать на КРЖН вообще нечего.
Покупай лучшие акции лучших компаний мира, который будут успешно работать даже если тут в Украине случится полный коллапс и развал, покупай облигации (хоть те-же арабские бонды под 9% годовых, о которых рассказывает аккурт).

С такой суммой ты уже сам себе не хозяин - ты должен делать то, что требуют от тебя твои деньги. Быть там, где хорошо твоим деньгам. Не лениться принимать инвестиционные решения не в пользу самых банальных инструментов, которыми являются квартиры на КРЖН.

Если уж покупать недвижимость, то только в тех странах, где много долларов, а не в тех, где долларов мало и будет еще меньше (Украина).

В чем с Франтом соглашусь - вложения в КРЖН на любом более-менее длительном промежутке убыточны по сравнению с ДоуДжонсом.
А сейчас уже легально через укробанки можно вкладывать в ДоуДжонса по 50куе в год на человека. Берешь жену, маму, папу, тещу, себя - уже 250куе можно вложить. И рубать капусту на самом капитализируемом, самом ликвидном рынке в мире. На дивиденды покупать попкорн (дивиденды в долларах), и наблюдать за конвульсиями украинской экономики и КРЖН.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:34

  airmax78 написав:
  Жук написав:угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год

и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже
в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет.
Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди

Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.

Так выше как раз приведен средний уровень.
Для узкой прослойки действительно состоявшихся родителей есть вот это:
https://www.psi.kiev.ua/index.cfm
за около 700 000 грн в год.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:40

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Жук написав:угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год

и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже
в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет.
Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди

Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.

Так выше как раз приведен средний уровень.
Для узкой прослойки действительно состоявшихся родителей есть вот это:
https://www.psi.kiev.ua/index.cfm
за около 700 000 грн в год.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:48

  airmax78 написав:Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?


о, макс начинает понимать свое истинное место в пищевой цепочке)
шо вы делали в оп чикаги и прочих модных жк, если вас повергает в шок сумма в 150тгрн за годовое обучение ребенка?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:49

  airmax78 написав:
  Жук написав:
  Xenon написав:немного оффтопа (про насущное - школы)

частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, )
и так:
вступительный взнос - 10к
год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора)
питание 3к/месяц
экскурсии 250грн/мес
форма 1к
если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час
личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)

и это далеко не самая дорогая школа Киева :lol:


угу. столкнулся тоже...
Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили.
КМДШ: 180 000 год + 20к взнос.
Александрийская гимназия: 250 000 год

и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже
в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет.
Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди

Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.

Учился в забитой школе на переферии... поступил в КПИ на ИПСА - там почти все такие. половина уже в европе и штатах без частных школ
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:52

  airmax78 написав:Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?

150 000 грн это годовой доход от двух крошечных подубитых гостинок на Лесном.
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