Додано: Нед 18 бер, 2018 11:33

Сейчас покупать КРЖН можно для себя, если тут планируешь жить.



Покупать дорогую квартиру, да еще и под инвестицию - тут Франт прав.



От сумм в 100 куе имеет смысл вложиться в Американский фондовый рынок, +300% за 5 лет. И в долларах, т.е. не несешь курсовых рисков вообще, а не в гривне, курс которой нужно гадать по кофейной гуще.



Если у тебя есть 1000 куе (т.е. 1 миллион дол), то делать на КРЖН вообще нечего.

Покупай лучшие акции лучших компаний мира, который будут успешно работать даже если тут в Украине случится полный коллапс и развал, покупай облигации (хоть те-же арабские бонды под 9% годовых, о которых рассказывает аккурт).



С такой суммой ты уже сам себе не хозяин - ты должен делать то, что требуют от тебя твои деньги. Быть там, где хорошо твоим деньгам. Не лениться принимать инвестиционные решения не в пользу самых банальных инструментов, которыми являются квартиры на КРЖН.



Если уж покупать недвижимость, то только в тех странах, где много долларов, а не в тех, где долларов мало и будет еще меньше (Украина).



В чем с Франтом соглашусь - вложения в КРЖН на любом более-менее длительном промежутке убыточны по сравнению с ДоуДжонсом.

А сейчас уже легально через укробанки можно вкладывать в ДоуДжонса по 50куе в год на человека. Берешь жену, маму, папу, тещу, себя - уже 250куе можно вложить. И рубать капусту на самом капитализируемом, самом ликвидном рынке в мире. На дивиденды покупать попкорн (дивиденды в долларах), и наблюдать за конвульсиями украинской экономики и КРЖН.