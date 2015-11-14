Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. ... метр в однушке на 8м этаже: 2300. ..... дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.
котлован был в сентябре 2016 в марте 2017 был 1-й этаж спустя год-16 этажей не спешат рубить бабло Кстати, появилась вторая Чикага, на Боженко, апартаменты
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Зашел сегодня в ОП Чикаго. ... метр в однушке на 8м этаже: 2300. ..... дом, конечно, будет очень и очень. Очень и очень. В принципе, по облицовке первого этажа уже видно, что дом очень неординарный.
котлован был в сентябре 2016 в марте 2017 был 1-й этаж спустя год-16 этажей не спешат рубить бабло Кстати, появилась вторая Чикага, на Боженко, апартаменты
Потенциальные терпилы денег не несут, а строительому ПАПе финансировать напёрсточника застройщика надоело. Вот и зависла стройка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
airmax78 написав:Обещают установить какую-то систему управления домом и паркингом, при которой ты можешь встать на чужое свободное место, и тебе за это начислится плата за пользование, а перечислена она будет хозяину места. ...... уже тестируют онлайн приложение управления домом, в котором все это будет реализовано.
но однажды система даст сбой и начнётся хаос: вода пойдет в обратном направлении, крышки унитазов захлопнутся навеки, холодильники начнут греть, а микроволновки-принимать радиосигнал. Авто осознают свою пагубность и вереницей поедут в утиль.... и только в хрущиках.....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Сейчас покупать КРЖН можно для себя, если тут планируешь жить.
Покупать дорогую квартиру, да еще и под инвестицию - тут Франт прав.
От сумм в 100 куе имеет смысл вложиться в Американский фондовый рынок, +300% за 5 лет. И в долларах, т.е. не несешь курсовых рисков вообще, а не в гривне, курс которой нужно гадать по кофейной гуще.
Если у тебя есть 1000 куе (т.е. 1 миллион дол), то делать на КРЖН вообще нечего. Покупай лучшие акции лучших компаний мира, который будут успешно работать даже если тут в Украине случится полный коллапс и развал, покупай облигации (хоть те-же арабские бонды под 9% годовых, о которых рассказывает аккурт).
С такой суммой ты уже сам себе не хозяин - ты должен делать то, что требуют от тебя твои деньги. Быть там, где хорошо твоим деньгам. Не лениться принимать инвестиционные решения не в пользу самых банальных инструментов, которыми являются квартиры на КРЖН.
Если уж покупать недвижимость, то только в тех странах, где много долларов, а не в тех, где долларов мало и будет еще меньше (Украина).
В чем с Франтом соглашусь - вложения в КРЖН на любом более-менее длительном промежутке убыточны по сравнению с ДоуДжонсом. А сейчас уже легально через укробанки можно вкладывать в ДоуДжонса по 50куе в год на человека. Берешь жену, маму, папу, тещу, себя - уже 250куе можно вложить. И рубать капусту на самом капитализируемом, самом ликвидном рынке в мире. На дивиденды покупать попкорн (дивиденды в долларах), и наблюдать за конвульсиями украинской экономики и КРЖН.
Жук написав:угу. столкнулся тоже... Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили. КМДШ: 180 000 год + 20к взнос. Александрийская гимназия: 250 000 год
и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет. Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди
Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.
Так выше как раз приведен средний уровень. Для узкой прослойки действительно состоявшихся родителей есть вот это: https://www.psi.kiev.ua/index.cfm за около 700 000 грн в год.
Жук написав:угу. столкнулся тоже... Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили. КМДШ: 180 000 год + 20к взнос. Александрийская гимназия: 250 000 год
и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет. Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди
Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.
Так выше как раз приведен средний уровень. Для узкой прослойки действительно состоявшихся родителей есть вот это: https://www.psi.kiev.ua/index.cfm за около 700 000 грн в год.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?
частная школа в Комофрт Тауне, набор новых 1й классов (в том году было 2, в этом году будет 5 + уже новый корпус школы заканчивают в связи с возросшим спросом, ) и так: вступительный взнос - 10к год обучения 150к (каждый год может быть повышение на 20% согласно условий договора) питание 3к/месяц экскурсии 250грн/мес форма 1к если забираете ребенка после 18-00 = 100грн час личная беседа директора с ОБЕИМИ родителями (типа подходите-ли вы нам)
и это далеко не самая дорогая школа Киева
угу. столкнулся тоже... Афины: 125 000 год + 15к взнос. Очередь 250 человек, потом запись остановили. КМДШ: 180 000 год + 20к взнос. Александрийская гимназия: 250 000 год
и это начальный уровень по ценам из частных школ, дальше только дороже в афины (как самая дешевая школа) реально не попасть. Запись за несколько лет. Записал младшую дочку на 23 год, уже 9-я по списку в очереди
Все как и везде в Украине: есть небольшое предложение для очень богатых, остальное - для очень бедных. Для среднего класса - никуя.
Учился в забитой школе на переферии... поступил в КПИ на ИПСА - там почти все такие. половина уже в европе и штатах без частных школ