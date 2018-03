Додано: Нед 18 бер, 2018 11:48

airmax78 написав: Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень? Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?



о, макс начинает понимать свое истинное место в пищевой цепочке)

шо вы делали в оп чикаги и прочих модных жк, если вас повергает в шок сумма в 150тгрн за годовое обучение ребенка? о, макс начинает понимать свое истинное место в пищевой цепочке)шо вы делали в оп чикаги и прочих модных жк, если вас повергает в шок сумма в 150тгрн за годовое обучение ребенка?

