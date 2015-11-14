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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 596597598599

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:57

  airmax78 написав:Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?

Макс уже обсуждали.
Средний класс это если от 200т. грн в месяц на работающего.
Все что ниже -нищие.
Нафига нищим какие-то лицеи ?
Три класа церковно-приходской школы и вперед на клубнику.
Все уже давно придумано.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:04

  es77 написав:
  airmax78 написав:Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?

Макс уже обсуждали.
Средний класс это если от 200т. грн в месяц на работающего.
Все что ниже -нищие.
Нафига нищим какие-то лицеи ?
Три класа церковно-приходской школы и вперед на клубнику.
Все уже давно придумано.

Сейчас частная школа это как раньше квартира в новострое, а ещё чуть раньше престижное авто.
Такой себе индикатор состоявшегося человека.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:07

  PrimusInterPares написав:[
Учился в забитой школе на переферии... поступил в КПИ на ИПСА - там почти все такие. половина уже в европе и штатах без частных школ

У кума дочка учится на бюджете на ФИОТЕ (или как оно называется в КПИ)
Училась в обычной школе в маленьком депрессивном городке.
Имела 192 балла по ЗНО.
Пару человек из школы поступили учиться сразу в Америку.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:09

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?


о, макс начинает понимать свое истинное место в пищевой цепочке)
шо вы делали в оп чикаги и прочих модных жк, если вас повергает в шок сумма в 150тгрн за годовое обучение ребенка?

ккц, я не о себе беспокоюсь. 150к в год за обучение ребенка в средней школе - это реально дорого. Это 300к на 2х детей. В украинских реалиях - это никакой не средний класс.
airmax78
 
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  #<1 ... 596597598599
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