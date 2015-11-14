Макс уже обсуждали.
Средний класс это если от 200т. грн в месяц на работающего.
Все что ниже -нищие.
Нафига нищим какие-то лицеи ?
Три класа церковно-приходской школы и вперед на клубнику.
Все уже давно придумано.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 11:57
Макс уже обсуждали.
Средний класс это если от 200т. грн в месяц на работающего.
Все что ниже -нищие.
Нафига нищим какие-то лицеи ?
Три класа церковно-приходской школы и вперед на клубнику.
Все уже давно придумано.
Додано: Нед 18 бер, 2018 12:04
Сейчас частная школа это как раньше квартира в новострое, а ещё чуть раньше престижное авто.
Такой себе индикатор состоявшегося человека.
Додано: Нед 18 бер, 2018 12:07
У кума дочка учится на бюджете на ФИОТЕ (или как оно называется в КПИ)
Училась в обычной школе в маленьком депрессивном городке.
Имела 192 балла по ЗНО.
Пару человек из школы поступили учиться сразу в Америку.
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