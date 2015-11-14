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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 598599600601602603>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:22

  es77 написав:
  airmax78 написав:Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить от 150 тыс. грн. в год за обучение ребенка? А если ребенка 2? А если 3? Какой же это средний уровень?

Макс уже обсуждали.
Средний класс это если от 200т. грн в месяц на работающего.
Все что ниже -нищие.
Нафига нищим какие-то лицеи ?
Три класа церковно-приходской школы и вперед на клубнику.
Все уже давно придумано.

Середній клас в Україні - ЗП від 7500 дол/міс і вище??? Насмішив)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:28

  Эгоист написав:
  UA написав:Сейчас частная школа это как раньше квартира в новострое, а ещё чуть раньше престижное авто.
Такой себе индикатор состоявшегося человека.

Сейчас и детей заводить стало не престижно.

В советское время, наличие пары импортных вещей из одежды - повод зависти половины школы.
Сейчас чтобы вызвать зависть окружающих необходимы мешки денег.
Чтобы не говорили, а уровень жизни вырос в разы... у достаточно широкой группы населения уровень жизни повысился в десятки и сотни раз по сравнению с временами ссср.
Востаннє редагувалось UA в Нед 18 бер, 2018 12:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:28

  richbitch написав:Сейчас покупать КРЖН можно для себя, если тут планируешь жить.

Покупать дорогую квартиру, да еще и под инвестицию - тут Франт прав.

От сумм в 100 куе имеет смысл вложиться в Американский фондовый рынок, +300% за 5 лет. И в долларах, т.е. не несешь курсовых рисков вообще, а не в гривне, курс которой нужно гадать по кофейной гуще.

Если у тебя есть 1000 куе (т.е. 1 миллион дол), то делать на КРЖН вообще нечего.
Покупай лучшие акции лучших компаний мира, который будут успешно работать даже если тут в Украине случится полный коллапс и развал, покупай облигации (хоть те-же арабские бонды под 9% годовых, о которых рассказывает аккурт).

С такой суммой ты уже сам себе не хозяин - ты должен делать то, что требуют от тебя твои деньги. Быть там, где хорошо твоим деньгам. Не лениться принимать инвестиционные решения не в пользу самых банальных инструментов, которыми являются квартиры на КРЖН.

Если уж покупать недвижимость, то только в тех странах, где много долларов, а не в тех, где долларов мало и будет еще меньше (Украина).

В чем с Франтом соглашусь - вложения в КРЖН на любом более-менее длительном промежутке убыточны по сравнению с ДоуДжонсом.
А сейчас уже легально через укробанки можно вкладывать в ДоуДжонса по 50куе в год на человека. Берешь жену, маму, папу, тещу, себя - уже 250куе можно вложить. И рубать капусту на самом капитализируемом, самом ликвидном рынке в мире. На дивиденды покупать попкорн (дивиденды в долларах), и наблюдать за конвульсиями украинской экономики и КРЖН.


и вот так рассуждает владелица МБА ?
всего лишь надо иметь лям долларов, а дальше всё просто - просто рубать капусту?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Xenon написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:150 000 грн это годовой доход от двух крошечных подубитых гостинок на Лесном.

2х неплохих гостинок. Много в вашем окружении людей у которых ОТ 2х гостинок?

даже местный захар , с его слов, имеет 4 гостинки на Лесном :)
Захар тут самая темная лошадка. Элитный клубнячок в живописном месте с библиотекой (вероятно, уровня легендарной Александрийской), прикуплена молодому поколению прелесть на деснянской набережной, проинвестировано 4 объекта недвижимости с высокой доходностью (куда там Владу с его 7% в долларе) и перспективой превращения в 4 новеньких новостроя с ремонтом за счёт города.
Вся эта показушная критика им же придуманного "Киева Фейслеса" - просто маскировка, чтобы за учеткой не разглядели рантье, инвестора и сибарита-плейбоя
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:33

  baraka написав:и вот так рассуждает владелица МБА ?
всего лишь надо иметь лям долларов, а дальше всё просто - просто рубать капусту?

Есть мнение, что единственной целью прибывания Трибеки на этом форуме, является антиреклама МВА.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:34

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:150 000 грн это годовой доход от двух крошечных подубитых гостинок на Лесном.

2х неплохих гостинок. Много в вашем окружении людей у которых ОТ 2х гостинок?

Владельцев гостинок мало...брезгуют (аж одна знакомая специализируется на сдаче гостинок)
Владельцев нескольких объектов недвижимости более дорогого сегмента - полно.

Да, забавно. А у меня таких знакомых можно посчитать на пальцах одной руки.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:35

  UA написав:В советское время, наличие пары импортных вещей из одежды - повод зависти половины школы.
Сейчас для чтобы вызвать зависть окружающих необходимы мешки денег.

Сейчас для чтобы вызвать зависть окружающих необходимы: гражданство цивилизованной западной страны и перспективная работа или бизнес там же, выведенный капитал туда же.
А мешки денег здесь это ничего кроме рисков.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:40

  airmax78 написав:Да, забавно. А у меня таких знакомых можно посчитать на пальцах одной руки.

Это не удивительно.
Степень МВА многое говорит о ценностях и мировозрении))
ПС. Самый состоятельный из моих знакомых не имеет ВО.
У него техникум... Лифтер по специальности.
Дома, на холодильнике у него висит список всех его объектов недвижимости.
На память забывает.
Востаннє редагувалось UA в Нед 18 бер, 2018 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:42

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:ккц, я не о себе беспокоюсь. 150к в год за обучение ребенка в средней школе - это реально дорого. Это 300к на 2х детей. В украинских реалиях - это никакой не средний класс.


а я говорил шо вы беспокоитесь? я говорю шо вы слишком нервно реагируете на эти суммы, но при этом продолжаете посещать оп самых дорогих жк - на этот диссонанс я и обратил внимание

А я таки беспокоюсь. Не о себе, но беспокоюсь. Потому что куевые или очень дорогие (когда и то и другое - вообще катастрофа) образование и медицина - это сильнейший стимул для умных людей валить из страны.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на форуме появились эксперты по вызыванию зависти)
послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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