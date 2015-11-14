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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602603>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:44

  UA написав:
  airmax78 написав:Да, забавно. А у меня таких знакомых можно посчитать на пальцах одной руки.

Это не удивительно.
Степень МВА многое говорит о ценностях и мировозрении))
ПС. Самый состоятельный из моих знакомых не имеет ВО.
У него техникум... Лифтер по специальности.
Дома, на холодильнике у него висит список всех его объектов недвижимости.
На память забывает.

Ну а че, успешная страна успешных людей.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:49

  kingkongovets написав:на форуме появились эксперты по вызыванию зависти)
послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)

Легитимный тоже был завгаром. В нашей стране - отсутствие образования, которое часто ведет к отсутствию морали (неосознанное незнание) которое ведет в нашей стране к успеху. Негативная селекция - ничего не поделаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:А я таки беспокоюсь. Не о себе, но беспокоюсь. Потому что куевые или очень дорогие (когда и то и другое - вообще катастрофа) образование и медицина - это сильнейший стимул для умных людей валить из страны.


а вы поменьше беспокойтесь - серьезно, абсолютно бесполезное занятие - тем более о других, лучше попытайтесь создать условия для нормальной жизни хотя бы своей собственной семьи, а то вы только в киеве уже 6 лет суетитесь и «беспокоитесь», а как были бомжом с непомерными амбициями, так до сих пор им и остаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:54

  airmax78 написав:Ну а че, успешная страна успешных людей.

Население немногих стран (россия в не конкуренции конечно) выдержало бы такое количество успешных людей.
У нас прошло две революции, а режим на месте, даже персоналии очень успешных в большинстве сохранились. Очень устойчивая система.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:55

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:А я таки беспокоюсь. Не о себе, но беспокоюсь. Потому что куевые или очень дорогие (когда и то и другое - вообще катастрофа) образование и медицина - это сильнейший стимул для умных людей валить из страны.


а вы поменьше беспокойтесь - серьезно, абсолютно бесполезное занятие - тем более о других, лучше попытайтесь создать условия для нормальной жизни хотя бы своей собственной семьи, а то вы только в киеве уже 6 лет суетитесь и «беспокоитесь», а как были бомжом с непомерными амбициями, так до сих пор им и остаетесь

Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:58

  airmax78 написав:Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.

я давно заметил, шо петросянить вы начинаете когда заканчиваются аргументы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:03

  kingkongovets написав:цены реальных сделок еще кого то интересуют, или все поглощены обсуждением технологий, материалов и терминов ремонтов?

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Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.
Востаннє редагувалось Dika в Нед 18 бер, 2018 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:05

  UA написав:
  airmax78 написав:Ну а че, успешная страна успешных людей.

Население немногих стран (россия в не конкуренции конечно) выдержало бы такое количество успешных людей.
У нас прошло две революции, а режим на месте, даже персоналии очень успешных в большинстве сохранились. Очень устойчивая система.

Я считаю, что здесь уже не надо ничего менять. Надо вернуть всё как было при Кучме и пусть люди спокойно доживут свой век. Лишь бы не не распространяли свой менталитет в другие страны.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:06

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:на форуме появились эксперты по вызыванию зависти)
послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)

Легитимный тоже был завгаром. В нашей стране - отсутствие образования, которое часто ведет к отсутствию морали (неосознанное незнание) которое ведет в нашей стране к успеху. Негативная селекция - ничего не поделаешь.

Легитимный был бугром поставленный паханами смотреть за бы***.
Но бугор решил, что ему под силу стать паханом.
Не получилось...
Донбасс стайл в масштабах всей страны и ничего более.
ПС. Всё же насколько проще жить, когда носители таких ценностей находятся в изоляции, за линией фронта.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот например, одну из списка нашел.
https://ua.m2bomber.com/obj/297160374/v ... -embramaem
цена была 218, продали за 210.
Ремонт дорогой, но на любителя, видовая.
Так что х.з. может она столько и стоит.
Dika
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