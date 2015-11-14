Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да, забавно. А у меня таких знакомых можно посчитать на пальцах одной руки.
Это не удивительно. Степень МВА многое говорит о ценностях и мировозрении)) ПС. Самый состоятельный из моих знакомых не имеет ВО. У него техникум... Лифтер по специальности. Дома, на холодильнике у него висит список всех его объектов недвижимости. На память забывает.
kingkongovets написав:на форуме появились эксперты по вызыванию зависти) послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)
Легитимный тоже был завгаром. В нашей стране - отсутствие образования, которое часто ведет к отсутствию морали (неосознанное незнание) которое ведет в нашей стране к успеху. Негативная селекция - ничего не поделаешь.
airmax78 написав:А я таки беспокоюсь. Не о себе, но беспокоюсь. Потому что куевые или очень дорогие (когда и то и другое - вообще катастрофа) образование и медицина - это сильнейший стимул для умных людей валить из страны.
а вы поменьше беспокойтесь - серьезно, абсолютно бесполезное занятие - тем более о других, лучше попытайтесь создать условия для нормальной жизни хотя бы своей собственной семьи, а то вы только в киеве уже 6 лет суетитесь и «беспокоитесь», а как были бомжом с непомерными амбициями, так до сих пор им и остаетесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Ну а че, успешная страна успешных людей.
Население немногих стран (россия в не конкуренции конечно) выдержало бы такое количество успешных людей. У нас прошло две революции, а режим на месте, даже персоналии очень успешных в большинстве сохранились. Очень устойчивая система.
airmax78 написав:А я таки беспокоюсь. Не о себе, но беспокоюсь. Потому что куевые или очень дорогие (когда и то и другое - вообще катастрофа) образование и медицина - это сильнейший стимул для умных людей валить из страны.
а вы поменьше беспокойтесь - серьезно, абсолютно бесполезное занятие - тем более о других, лучше попытайтесь создать условия для нормальной жизни хотя бы своей собственной семьи, а то вы только в киеве уже 6 лет суетитесь и «беспокоитесь», а как были бомжом с непомерными амбициями, так до сих пор им и остаетесь
Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.
airmax78 написав:Ну а че, успешная страна успешных людей.
Население немногих стран (россия в не конкуренции конечно) выдержало бы такое количество успешных людей. У нас прошло две революции, а режим на месте, даже персоналии очень успешных в большинстве сохранились. Очень устойчивая система.
Я считаю, что здесь уже не надо ничего менять. Надо вернуть всё как было при Кучме и пусть люди спокойно доживут свой век. Лишь бы не не распространяли свой менталитет в другие страны.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
kingkongovets написав:на форуме появились эксперты по вызыванию зависти) послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)
Легитимный тоже был завгаром. В нашей стране - отсутствие образования, которое часто ведет к отсутствию морали (неосознанное незнание) которое ведет в нашей стране к успеху. Негативная селекция - ничего не поделаешь.
Легитимный был бугром поставленный паханами смотреть за бы***. Но бугор решил, что ему под силу стать паханом. Не получилось... Донбасс стайл в масштабах всей страны и ничего более. ПС. Всё же насколько проще жить, когда носители таких ценностей находятся в изоляции, за линией фронта.