Додано: Нед 18 бер, 2018 12:49

airmax78 написав: А я таки беспокоюсь. Не о себе, но беспокоюсь. Потому что куевые или очень дорогие (когда и то и другое - вообще катастрофа) образование и медицина - это сильнейший стимул для умных людей валить из страны.



а вы поменьше беспокойтесь - серьезно, абсолютно бесполезное занятие - тем более о других, лучше попытайтесь создать условия для нормальной жизни хотя бы своей собственной семьи, а то вы только в киеве уже 6 лет суетитесь и «беспокоитесь», а как были бомжом с непомерными амбициями, так до сих пор им и остаетесь а вы поменьше беспокойтесь - серьезно, абсолютно бесполезное занятие - тем более о других, лучше попытайтесь создать условия для нормальной жизни хотя бы своей собственной семьи, а то вы только в киеве уже 6 лет суетитесь и «беспокоитесь», а как были бомжом с непомерными амбициями, так до сих пор им и остаетесь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.