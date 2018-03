Додано: Нед 18 бер, 2018 13:23

UA написав: richbitch написав: да, жить стало лучше, жить стало веселее!!



При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.



Трибека! Вы свой спор про курс валют закрыли?

был пафосный анонс с публикацией фото коробки, но трололо отписался шо до него вискарь так и не доехал

був пафосний анонс з публікацією фото коробки, але трололо відписався шо до нього віскарь так і не доїхав

донбас хулі - не наєпеш не проживеш

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.