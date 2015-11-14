|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:15
Механизаторов 2 из списка - там 1комнатная 64кв.м. за 160 куе - цена нереальная. Такие цены на однушку с ремонтом были в ЖК Изумрудный в благополучные 2011-2013 годы.
Сейчас там таких цен (160куе за однушку) нет даже в обьявлениях. Знаю что пару лет назад там купили однушку с дорогим ремонтом и мебелью за 140 куе, с тех пор цена там еще подупала.
-
richbitch
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 52
- З нами з: 27.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16
UA написав:
Легитимный был бугром поставленный паханами смотреть за бы***.
Но бугор решил, что ему под силу стать паханом.
Не получилось...
Именно.
Прошедшие революции это просто борьба одних олигархов против других и ничего более.
А простого пересичного имели, имеют и будут иметь при любой власти.
И ему как-то глубоко фиолетово какая фамилия у номинально главного в сношающей его машине.
-
es77
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 06.12.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:17
UA написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
на форуме появились эксперты по вызыванию зависти)
послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)
Легитимный тоже был завгаром. В нашей стране - отсутствие образования, которое часто ведет к отсутствию морали (неосознанное незнание) которое ведет в нашей стране к успеху. Негативная селекция - ничего не поделаешь.
Легитимный был бугром поставленный паханами смотреть за бы***.
Но бугор решил, что ему под силу стать паханом.
Не получилось...
Донбасс стайл в масштабах всей страны и ничего более.
ПС. Всё же насколько проще жить, когда носители таких ценностей находятся в изоляции, за линией фронта.
да, жить стало лучше, жить стало веселее!!
При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.
Наверное поэтому к нам толпами едут иммигранты, уже селить негде, и недвижимость растет в цене #туземун
-
richbitch
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 52
- З нами з: 27.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:20
richbitch написав:
да, жить стало лучше, жить стало веселее!!
При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.
Наверное поэтому к нам толпами едут иммигранты, уже селить негде, и недвижимость растет в цене #туземун
Трибека! Вы свой спор про курс валют закрыли?
Я как то пропустил этот момент.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2493
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:23
UA написав: richbitch написав:
да, жить стало лучше, жить стало веселее!!
При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.
Наверное поэтому к нам толпами едут иммигранты, уже селить негде, и недвижимость растет в цене #туземун
Трибека! Вы свой спор про курс валют закрыли?
Я как то пропустил этот момент.
был пафосный анонс с публикацией фото коробки, но трололо отписался шо до него вискарь так и не доехал
донбас хули - не наепешь не проживешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3355
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:23
es77 написав:
Именно.
Прошедшие революции это просто борьба одних олигархов против других и ничего более.
А простого пересичного имели, имеют и будут иметь при любой власти.
И ему как-то глубоко фиолетово какая фамилия у номинально главного в сношающей его машине.
Наоборот. Пересичные голосуют за фамилии. Потому, что понятия не имеют в какой системе они хотели бы жить, с какими законами, с какими налогами, с какими общественными ценностями.
Да и партийные программы у всех одинаковые - социализм. Выбора нет.
Востаннє редагувалось Эгоист
в Нед 18 бер, 2018 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
-
Эгоист
-
-
- Повідомлень: 2979
- З нами з: 22.08.16
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24
UA написав: airmax78 написав:
Ну а че, успешная страна успешных людей.
Население немногих стран (россия в не конкуренции конечно) выдержало бы такое количество успешных людей.
У нас прошло две революции, а режим на месте, даже персоналии очень успешных в большинстве сохранились. Очень устойчивая система.
26 лет. Можно сказать, вообще не срок для истории, а УЖЕ: 2 революции, война, потеря части территорий с более чем 10% населения и быстрая депопуляция. Еще одна ошибка или просто неудачное стечение обстоятельств, или нажим из вне и эта "очень устойчивая система" разлетится вдребезги вместе со страной.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24044
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 2752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:25
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.
я давно заметил, шо петросянить вы начинаете когда заканчиваются аргументы)
Шутить я начинаю, чтобы не посылать людей нах.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24044
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 2752 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:28
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.
я давно заметил, шо петросянить вы начинаете когда заканчиваются аргументы)
Шутить я начинаю, чтобы не посылать людей нах.
шутить вы не умеете, хотя все время пытаетесь - мы это уже обсуждали
мой тезис о том, шо как только у вас заканчиваются аргументы вы начинаете паясничать вы тока шо полностью подтвердили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3355
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:32
Dika написав:
Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.
за шо купил, за то и продаю, как грицца - мне это дали бонусом к тому шо меня действительно интересовало, но отношение к такой инфе форума я понял и больше выкладывать ее здесь не буду - продолжайте и дальше обсуждать объемы сферических коней
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3355
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|