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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 600601602603>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:15

  Dika написав:Вот например, одну из списка нашел.
https://ua.m2bomber.com/obj/297160374/v ... -embramaem
цена была 218, продали за 210.
Ремонт дорогой, но на любителя, видовая.
Так что х.з. может она столько и стоит.



Механизаторов 2 из списка - там 1комнатная 64кв.м. за 160 куе - цена нереальная. Такие цены на однушку с ремонтом были в ЖК Изумрудный в благополучные 2011-2013 годы.

Сейчас там таких цен (160куе за однушку) нет даже в обьявлениях. Знаю что пару лет назад там купили однушку с дорогим ремонтом и мебелью за 140 куе, с тех пор цена там еще подупала.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16

  UA написав:Легитимный был бугром поставленный паханами смотреть за бы***.
Но бугор решил, что ему под силу стать паханом.
Не получилось...

Именно.
Прошедшие революции это просто борьба одних олигархов против других и ничего более.
А простого пересичного имели, имеют и будут иметь при любой власти.
И ему как-то глубоко фиолетово какая фамилия у номинально главного в сношающей его машине.
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:17

  UA написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:на форуме появились эксперты по вызыванию зависти)
послушаем, полюбопытствуем, знаний много не бывает)

Легитимный тоже был завгаром. В нашей стране - отсутствие образования, которое часто ведет к отсутствию морали (неосознанное незнание) которое ведет в нашей стране к успеху. Негативная селекция - ничего не поделаешь.

Легитимный был бугром поставленный паханами смотреть за бы***.
Но бугор решил, что ему под силу стать паханом.
Не получилось...
Донбасс стайл в масштабах всей страны и ничего более.
ПС. Всё же насколько проще жить, когда носители таких ценностей находятся в изоляции, за линией фронта.



да, жить стало лучше, жить стало веселее!!

При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.

Наверное поэтому к нам толпами едут иммигранты, уже селить негде, и недвижимость растет в цене #туземун
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:20

  richbitch написав:да, жить стало лучше, жить стало веселее!!

При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.

Наверное поэтому к нам толпами едут иммигранты, уже селить негде, и недвижимость растет в цене #туземун

Трибека! Вы свой спор про курс валют закрыли?
Я как то пропустил этот момент.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:23

  UA написав:
  richbitch написав:да, жить стало лучше, жить стало веселее!!

При винницких инвест-климат прямо расцвел, ревальвация нац.валюты, АТО закончено за "лічені дні", реформы дают свои плоды.

Наверное поэтому к нам толпами едут иммигранты, уже селить негде, и недвижимость растет в цене #туземун

Трибека! Вы свой спор про курс валют закрыли?
Я как то пропустил этот момент.


был пафосный анонс с публикацией фото коробки, но трололо отписался шо до него вискарь так и не доехал :mrgreen:
донбас хули - не наепешь не проживешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:23

  es77 написав: Именно.
Прошедшие революции это просто борьба одних олигархов против других и ничего более.
А простого пересичного имели, имеют и будут иметь при любой власти.
И ему как-то глубоко фиолетово какая фамилия у номинально главного в сношающей его машине.

Наоборот. Пересичные голосуют за фамилии. Потому, что понятия не имеют в какой системе они хотели бы жить, с какими законами, с какими налогами, с какими общественными ценностями.
Да и партийные программы у всех одинаковые - социализм. Выбора нет.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:24

  UA написав:
  airmax78 написав:Ну а че, успешная страна успешных людей.

Население немногих стран (россия в не конкуренции конечно) выдержало бы такое количество успешных людей.
У нас прошло две революции, а режим на месте, даже персоналии очень успешных в большинстве сохранились. Очень устойчивая система.

26 лет. Можно сказать, вообще не срок для истории, а УЖЕ: 2 революции, война, потеря части территорий с более чем 10% населения и быстрая депопуляция. Еще одна ошибка или просто неудачное стечение обстоятельств, или нажим из вне и эта "очень устойчивая система" разлетится вдребезги вместе со страной.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:25

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.

я давно заметил, шо петросянить вы начинаете когда заканчиваются аргументы)

Шутить я начинаю, чтобы не посылать людей нах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:28

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Бомж - это человек без определенного места жительства. А я живу в отличной двушке на Багговутовской с панорамным видом на АТБ. Мне уже даже почта по этому адресу начала приходить.

я давно заметил, шо петросянить вы начинаете когда заканчиваются аргументы)

Шутить я начинаю, чтобы не посылать людей нах.


шутить вы не умеете, хотя все время пытаетесь - мы это уже обсуждали
мой тезис о том, шо как только у вас заканчиваются аргументы вы начинаете паясничать вы тока шо полностью подтвердили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:32

  Dika написав:
Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.


за шо купил, за то и продаю, как грицца - мне это дали бонусом к тому шо меня действительно интересовало, но отношение к такой инфе форума я понял и больше выкладывать ее здесь не буду - продолжайте и дальше обсуждать объемы сферических коней
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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