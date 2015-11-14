airmax78 написав:
26 лет. Можно сказать, вообще не срок для истории, а УЖЕ: 2 революции, война, потеря части территорий с более чем 10% населения и быстрая депопуляция. Еще одна ошибка или прост
Абсолютно вірно!
Держава летить під відкос, як паровоз з депільним машиністом!
Ще одна криза - і вона розпадеться на шматки, які підберуть сусідні держави.
І росія, і польща, і угорщина.
Якщо депопуляція та міграція продовжиться такими темпами - держава зникне дещо пізніше.
Не через 3-5 років, а через 20-30 років.
Але шлях однозначний.
Його не бачить хіба що сліпий.
UA написав: airmax78 написав:
Да, забавно. А у меня таких знакомых можно посчитать на пальцах одной руки.
Это не удивительно.
Степень МВА многое говорит о ценностях и мировозрении))
ПС. Самый состоятельный из моих знакомых не имеет ВО.
У него техникум... Лифтер по специальности.
Дома, на холодильнике у него висит список всех его объектов недвижимости.
На память забывает.
Типова ситуація для країни третього світу)))
"Хто був ніким, той стане всім")))
До речі, конвульсії цін КРЖН за останні 10 років - вельми показові.
Укро-їліта вміло керує державою))))