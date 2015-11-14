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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:33
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
я давно заметил, шо петросянить вы начинаете когда заканчиваются аргументы)
Шутить я начинаю, чтобы не посылать людей нах.
шутить вы не умеете, хотя все время пытаетесь - мы это уже обсуждали
мой тезис о том, шо как только у вас заканчиваются аргументы вы начинаете паясничать вы тока шо полностью подтвердили
ккц, ваше чувство юмора на 100% проявилось в вашей аватарке. Давайте эту тему больше поднимать не будем. Я буду постить все, что считаю нужным. Как вы к этому относитесь - мне глубоко безразлично.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:37
Эгоист написав:
Наоборот. Пересичные голосуют за фамилии. Потому, что понятия не имеют в какой системе они хотели бы жить, с какими законами, с какими налогами, с какими общественными ценностями.
Да и партийные программы у всех одинаковые - социализм. Выбора нет.
Пересичным выкатывают перед выборами красивые обещания. Работают целые команды за много-много денег, изучающие что хотят услышать люди. Пишутся программные речи и говорящие головы красиво рассказывают что-то там по телевизору.
Результат предсказуем. Как на меня -эдак 80% населения следует вообще лишить права голоса. Не работаешь -нафиг. Получаешь субсидию -туда-же.
Право голосовать предполагает наличие у голосующего элементарных мозгов.
Если дать возможность выбора каждой овце в стаде -проживет оно (стадо) не долго.
Что и наблюдаем.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 13:37
airmax78 написав:
ккц, ваше чувство юмора на 100% проявилось в вашей аватарке. Давайте эту тему больше поднимать не будем. Я буду постить все, что считаю нужным. Как вы к этому относитесь - мне глубоко безразлично.
ишь ты, на больную мозоль случайно наступил - вы действительно себя считали тонким юмористом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 14:00
kingkongovets написав: airmax78 написав:
ккц, ваше чувство юмора на 100% проявилось в вашей аватарке. Давайте эту тему больше поднимать не будем. Я буду постить все, что считаю нужным. Как вы к этому относитесь - мне глубоко безразлично.
ишь ты, на больную мозоль случайно наступил - вы действительно себя считали тонким юмористом?
Всем не угодишь, ккц. Да и не надо к этому стремиться. Если шутка кажется смешной всем, то в 99% случаев - это тупая шутка. Умные смеются над степенью ее тупости, тупые смеются, потому что это тот юмор, который они понимают. Я рад, что мой юмор нравится не всем.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 14:04
airmax78 написав:
26 лет. Можно сказать, вообще не срок для истории, а УЖЕ: 2 революции, война, потеря части территорий с более чем 10% населения и быстрая депопуляция. Еще одна ошибка или прост
Абсолютно вірно!
Якщо депопуляція продовжиться такими темпами ....
Не через 3-5 років, а через 20-30 років.
Але шлях однозначний.
Його не бачить хіба що сліпий.
UA написав: airmax78 написав:
ПС. Самый состоятельный из моих знакомых не имеет ВО.
У него техникум... Лифтер по специальности.
Дома, на холодильнике у него висит список всех его объектов недвижимости.
На память забывает.
Типова ситуація для країни третього світу)))
"Хто був ніким, той стане всім")))
До речі, конвульсії цін КРЖН за останні 10 років - вельми показові.
Укро-їліта вміло керує державою))))
Де Фейслес і Реус з парковщиками і кур,єрами, що мають ЗП 1000-1500 дол/міс????
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Нед 18 бер, 2018 14:17
airmax78 написав:
Всем не угодишь, ккц. Да и не надо к этому стремиться. Если шутка кажется смешной всем, то в 99% случаев - это тупая шутка. Умные смеются над степенью ее тупости, тупые смеются, потому что это тот юмор, который они понимают. Я рад, что мой юмор нравится не всем.
и после этого вы еще кого то обвиняете в чрезмерном чсв?
вы такой ранимый, как девочка прям
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:12
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Всем не угодишь, ккц. Да и не надо к этому стремиться. Если шутка кажется смешной всем, то в 99% случаев - это тупая шутка. Умные смеются над степенью ее тупости, тупые смеются, потому что это тот юмор, который они понимают. Я рад, что мой юмор нравится не всем.
и после этого вы еще кого то обвиняете в чрезмерном чсв?
вы такой ранимый, как девочка прям
ЧСВ - это нечто совсем другое. От того что у меня хорошее чувство юмора - великим я себя не ощущаю, более того, часто смеюсь над самим собой. Вспомните, когда вы в последний раз смеялись над собой? В детском саду? Никогда?
И бросьте эти сексистско-уголовные закидоны - сравнение с девочкой способно кого-то обидеть, обычно, только в очень специфических кругах.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:12
kingkongovets написав: Dika написав:
Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.
за шо купил, за то и продаю, как грицца - мне это дали бонусом к тому шо меня действительно интересовало, но отношение к такой инфе форума я понял и больше выкладывать ее здесь не буду - продолжайте и дальше обсуждать объемы сферических коней
Такая информация и на постоянной основе была бы очень интересна, но где-то отдельно от общего шума, а то тут ничего не найти...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 15:13
es77 написав: Эгоист написав:
Наоборот. Пересичные голосуют за фамилии. Потому, что понятия не имеют в какой системе они хотели бы жить, с какими законами, с какими налогами, с какими общественными ценностями.
Да и партийные программы у всех одинаковые - социализм. Выбора нет.
Пересичным выкатывают перед выборами красивые обещания. Работают целые команды за много-много денег, изучающие что хотят услышать люди. Пишутся программные речи и говорящие головы красиво рассказывают что-то там по телевизору.
Результат предсказуем. Как на меня -эдак 80% населения следует вообще лишить права голоса. Не работаешь -нафиг. Получаешь субсидию -туда-же.
Право голосовать предполагает наличие у голосующего элементарных мозгов.
Если дать возможность выбора каждой овце в стаде -проживет оно (стадо) не долго.
Что и наблюдаем.
не, реально уже ЗАИПАЛИ бесконечным потоком подсознания
по теме ветки есть чё сказать???АУ, МОДЕРАТОР!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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