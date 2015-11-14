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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 600601602603

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:12

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Всем не угодишь, ккц. Да и не надо к этому стремиться. Если шутка кажется смешной всем, то в 99% случаев - это тупая шутка. Умные смеются над степенью ее тупости, тупые смеются, потому что это тот юмор, который они понимают. Я рад, что мой юмор нравится не всем.


и после этого вы еще кого то обвиняете в чрезмерном чсв? :mrgreen:
вы такой ранимый, как девочка прям

ЧСВ - это нечто совсем другое. От того что у меня хорошее чувство юмора - великим я себя не ощущаю, более того, часто смеюсь над самим собой. Вспомните, когда вы в последний раз смеялись над собой? В детском саду? Никогда?
И бросьте эти сексистско-уголовные закидоны - сравнение с девочкой способно кого-то обидеть, обычно, только в очень специфических кругах.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:12

  kingkongovets написав:
  Dika написав:
Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.


за шо купил, за то и продаю, как грицца - мне это дали бонусом к тому шо меня действительно интересовало, но отношение к такой инфе форума я понял и больше выкладывать ее здесь не буду - продолжайте и дальше обсуждать объемы сферических коней

Такая информация и на постоянной основе была бы очень интересна, но где-то отдельно от общего шума, а то тут ничего не найти...
Dika
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:От того что у меня хорошее чувство юмора - великим я себя не ощущаю, более того, часто смеюсь над самим собой.

Сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик...
но все таки подскажите, Вы себя считаете умным или юмористом для 100% аудитории? 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:25

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:От того что у меня хорошее чувство юмора - великим я себя не ощущаю, более того, часто смеюсь над самим собой.

Сорри что вклиниваюсь в ваш междусобойчик...
но все таки подскажите, Вы себя считаете умным или юмористом для 100% аудитории? 8)

Я здесь пишу по настроению: кому-то нравится, кого-то раздражает. На 100% аудитории я точно не ориентируюсь и кем они меня считают - их личное дело.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 15:45

  UA написав: Чтобы не говорили, а уровень жизни вырос в разы... у достаточно многих уровень жизни повысился по сравнению с временами ссср.

я вам больше скажу- у достаточно многих в США (точнее, у всех) уровень жизни повысился в разы. в сравнении со временами Рейгана.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 16:04

  Faceless написав:e]Захар тут самая темная лошадка. Элитный клубнячок в живописном месте с библиотекой (вероятно, уровня легендарной Александрийской)

Кстати, клубнячок то опасен поди, стоял возле форы, так за 25 минут 6 патрулей проехало
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  #<1 ... 600601602603
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