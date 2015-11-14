Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Всем не угодишь, ккц. Да и не надо к этому стремиться. Если шутка кажется смешной всем, то в 99% случаев - это тупая шутка. Умные смеются над степенью ее тупости, тупые смеются, потому что это тот юмор, который они понимают. Я рад, что мой юмор нравится не всем.
и после этого вы еще кого то обвиняете в чрезмерном чсв? вы такой ранимый, как девочка прям
ЧСВ - это нечто совсем другое. От того что у меня хорошее чувство юмора - великим я себя не ощущаю, более того, часто смеюсь над самим собой. Вспомните, когда вы в последний раз смеялись над собой? В детском саду? Никогда? И бросьте эти сексистско-уголовные закидоны - сравнение с девочкой способно кого-то обидеть, обычно, только в очень специфических кругах.
Dika написав: Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.
за шо купил, за то и продаю, как грицца - мне это дали бонусом к тому шо меня действительно интересовало, но отношение к такой инфе форума я понял и больше выкладывать ее здесь не буду - продолжайте и дальше обсуждать объемы сферических коней
Такая информация и на постоянной основе была бы очень интересна, но где-то отдельно от общего шума, а то тут ничего не найти...