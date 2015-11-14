Например, квартира на первом этаже в какой-нибудь сталинке возле метро, в прицентральном.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:39
Например, квартира на первом этаже в какой-нибудь сталинке возле метро, в прицентральном.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45
а при чем тут сколько стоило в долларах? в Ши-ка-гоу проезд в автобусе в начале 90х стоил втрое дешевле, и что? а ЗП в $30K/год була такой же американской мечтой, как сейчас 100тыс.
речь вообще не о цифрах, а про уровень жизни.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:49
я пока не рискнул вести с генеральным спонсором переговоры о займе под 6% для покупки 3к хруща на 1м этаже с ценой $35(включая ремонт) и предполагаемой арендой 9000грн.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 18 бер, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:57
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:58
Очень сильно зависит от места расположения, площади объекта и популярности конкретной станции.
В любом случае, сдать не проблема, вопрос только в суммах на руки.
Одно дело пристроить ее под офис, другое - под точку выдачи интернет-магазина, и совсем третье - сдать под что-то посерьезнее
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:04
Балашов утверждает, что сейчас с аренды в Киеве можно зарабатывать 3%. Про 10% можно забыть.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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