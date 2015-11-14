RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 601602603604

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:39

  antey1969 написав:
  Эгоист написав:Как сейчас обстоят дела со сдачей надвижимости в аренду под коммерцию на первых этажах в жилом фонде?

Зависит очень сильно от районов и конкуренции

Например, квартира на первом этаже в какой-нибудь сталинке возле метро, в прицентральном.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 22.08.16
Подякував: 44 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45

  барабашов написав:
  antonivs3 написав:больше скажу- у многих в США (точнее, у всех) уровень жизни повысился в разы. в сравнении со временами Рейгана.

На чём основано это утверждение?
Инфляция доллара тоже есть и она за 30 лет прилична.
Сколько Биг-Мак или кило вырезки стоило в 85м и сейчас сами прогуглите?

а при чем тут сколько стоило в долларах? в Ши-ка-гоу проезд в автобусе в начале 90х стоил втрое дешевле, и что? а ЗП в $30K/год була такой же американской мечтой, как сейчас 100тыс.
речь вообще не о цифрах, а про уровень жизни.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 07.08.17
Подякував: 470 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:49

  antey1969 написав:
  Эгоист написав:Как сейчас обстоят дела со сдачей надвижимости в аренду под коммерцию на первых этажах в жилом фонде?

Зависит очень сильно от районов и конкуренции

я пока не рискнул вести с генеральным спонсором переговоры о займе под 6% для покупки 3к хруща на 1м этаже с ценой $35(включая ремонт) и предполагаемой арендой 9000грн.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 18 бер, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 07.08.17
Подякував: 470 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:57

  antonivs3 написав:я не рискнул вести с генеральным спонсором переговоры о займе под 6% для покупки 3к хруща на 1м этаже с ценой $35(включая ремонт) и предполагаемой арендой 9000грн.

Предпологаемая аренда должна быть 20кгрн? 30 кгрн? Ваш вариант?
hume
 
Повідомлень: 4271
З нами з: 27.12.12
Подякував: 315 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 19:58

  Эгоист написав:
  antey1969 написав:
  Эгоист написав:Как сейчас обстоят дела со сдачей надвижимости в аренду под коммерцию на первых этажах в жилом фонде?

Зависит очень сильно от районов и конкуренции

Например, квартира на первом этаже в какой-нибудь сталинке возле метро, в прицентральном.

Очень сильно зависит от места расположения, площади объекта и популярности конкретной станции.
В любом случае, сдать не проблема, вопрос только в суммах на руки.
Одно дело пристроить ее под офис, другое - под точку выдачи интернет-магазина, и совсем третье - сдать под что-то посерьезнее
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6657
З нами з: 30.11.11
Подякував: 631 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 601602603604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Эгоист і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1030, 1031, 1032
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10313 1885819
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 18:54
hume
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20505
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97912
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.