Например, квартира на первом этаже в какой-нибудь сталинке возле метро, в прицентральном.
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Додано: Нед 18 бер, 2018 19:39
Например, квартира на первом этаже в какой-нибудь сталинке возле метро, в прицентральном.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:45
а при чем тут сколько стоило в долларах? в Ши-ка-гоу проезд в автобусе в начале 90х стоил втрое дешевле, и что? а ЗП в $30K/год була такой же американской мечтой, как сейчас 100тыс.
речь вообще не о цифрах, а про уровень жизни.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:49
я пока не рискнул вести с генеральным спонсором переговоры о займе под 6% для покупки 3к хруща на 1м этаже с ценой $35(включая ремонт) и предполагаемой арендой 9000грн.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 18 бер, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:57
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:58
Очень сильно зависит от места расположения, площади объекта и популярности конкретной станции.
В любом случае, сдать не проблема, вопрос только в суммах на руки.
Одно дело пристроить ее под офис, другое - под точку выдачи интернет-магазина, и совсем третье - сдать под что-то посерьезнее
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:04
Балашов утверждает, что сейчас с аренды в Киеве можно реально зарабатывать 3% чистыми, а про 10% можно забыть.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:05
hume у меня вариантов нет, никто никому не должен, стоит столько, сколько стоит. я по возможности стараюсь не играть в азартные игры чужими деньгами.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 18 бер, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:06
Ну это окраина города, подгулявший ЖК без модных мопов. А какая там должна быть цена?
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:09
airmax78 еще относительно недавно эти метры стоили 200-250
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:13
Было сначала писано "Барабашов" или это у меня галюники? Это он свою краудфандинговую халабуду на Мичурина ни продать, ни сдать не может
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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