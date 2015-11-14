Додано: Нед 18 бер, 2018 20:04

Балашов утверждает, что сейчас с аренды в Киеве можно реально зарабатывать 3% чистыми, а про 10% можно забыть.

Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 20:08, всього редагувалось 2 разів.

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