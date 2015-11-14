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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 602603604605

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:21

  kingkongovets написав:был пафосный анонс с публикацией фото коробки, но трололо отписался шо до него вискарь так и не доехал :mrgreen:
донбас хули - не наепешь не проживешь

не доехал :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:34

  antonivs3 написав:я пока не рискнул вести с генеральным спонсором переговоры о займе под 6% для покупки 3к хруща на 1м этаже с ценой $35(включая ремонт) и предполагаемой арендой 9000грн.

Так сейчас все трубят что цена на шлак будет падать, независимо от первички.
Какую цену выжидаете?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

viewtopic.php?p=4325358#p4325358
...і не кажіть, що я не поділився фотками своєї "прєлєсті"! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:03

  airmax78 написав:
  speedsx написав:
  Dika написав:Что-то цены великоваты, больше похоже на начальную цену с какой торговались, а не цену задатка. Хотя, может там ремонты дорогие.

Вышгородская 45 - это ж "Паркове місто"? 102 метра за 106К$ - это очень даже недорого.

Ну это окраина города, подгулявший ЖК без модных мопов. А какая там должна быть цена?

Это для вас окраина и для фейслеса зажопье а человек купил и показал вам дулю вкупе с эгоистом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zahar_ написав:
  airmax78 написав:
  speedsx написав:Вышгородская 45 - это ж "Паркове місто"? 102 метра за 106К$ - это очень даже недорого.

Ну это окраина города, подгулявший ЖК без модных мопов. А какая там должна быть цена?

Это для вас окраина и для фейслеса зажопье а человек купил и показал вам дулю вкупе с эгоистом.
По этой логике бомжи на теплотрассе тоже дули тычут всем
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:16

  zahar_ написав:Это для вас окраина и для фейслеса зажопье а человек купил и показал вам дулю вкупе с эгоистом.

Учитывая все прошлые и будущие "покращення", купить 1 квартиру в 100м2 уже недостаточно. К ней нужно сразу докупать еще и однуху под аренду, что бы покрывала затраты на комуналь и аммортизацию ремонта. Тогда можно показывать дулю всем.
А иначе, 20-30куе улетит в трубу за 10 лет! :twisted:
(Но это без учета дальнейшего дешевения активов, естественно. А с учетом, сами понимаете, кто кому дулю показал. :mrgreen:)
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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