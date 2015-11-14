не доехал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:21
не доехал
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:34
Так сейчас все трубят что цена на шлак будет падать, независимо от первички.
Какую цену выжидаете?
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 20:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
viewtopic.php?p=4325358#p4325358
...і не кажіть, що я не поділився фотками своєї "прєлєсті"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:03
Это для вас окраина и для фейслеса зажопье а человек купил и показал вам дулю вкупе с эгоистом.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По этой логике бомжи на теплотрассе тоже дули тычут всем
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:16
Учитывая все прошлые и будущие "покращення", купить 1 квартиру в 100м2 уже недостаточно. К ней нужно сразу докупать еще и однуху под аренду, что бы покрывала затраты на комуналь и аммортизацию ремонта. Тогда можно показывать дулю всем.
А иначе, 20-30куе улетит в трубу за 10 лет!
(Но это без учета дальнейшего дешевения активов, естественно. А с учетом, сами понимаете, кто кому дулю показал. )
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Работать не пробовали для покрытия коммунали?
В результате покупки авто за 20 куе сколько улетит в трубу через 10 лет?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:48
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Действительно. Это же унизительно!!!
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 18 бер, 2018 21:56
а в Маями 10-15% леХко!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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