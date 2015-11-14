Кстати Вы не интересовались в ОП какая ожидается коммуналь в Чикаге?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:05
Кстати Вы не интересовались в ОП какая ожидается коммуналь в Чикаге?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:17
Вот в ЖК Патриотика аренда 15кгрн, наверное с ублажением
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:23
Кто-то мог бы купить треху 84м2 за 40-45Куе, разделить на две однухи и в сумме сдавать за $800-1000! Окупаемость 60 аренд.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 22:48, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:36
кто подскажет цену этого ремонта?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:51
Вся коммуналь там от городских сетей. А за обслуживание - 16 грн. за метр. Если сделают все как обещают и будут улучшателей фасадов и вешателей кондиционеров выбрасывать из окон - то нормально.
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:53
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