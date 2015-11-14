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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 603604605606

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:05

  airmax78 написав:Ну это окраина города, подгулявший ЖК без модных мопов. А какая там должна быть цена?

Кстати Вы не интересовались в ОП какая ожидается коммуналь в Чикаге?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:17

Вот в ЖК Патриотика аренда 15кгрн, наверное с ублажением

https://m.address.ua/kiev/sdajut-kvartiry/kiev/43890643
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:23

  hume написав:Вот в ЖК Патриотика аренда 15кгрн, наверное с ублажением

https://m.address.ua/kiev/sdajut-kvartiry/kiev/43890643

Кто-то мог бы купить треху 84м2 за 40-45Куе, разделить на две однухи и в сумме сдавать за $800-1000! Окупаемость 60 аренд. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 22:48, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:36

кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:51

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Ну это окраина города, подгулявший ЖК без модных мопов. А какая там должна быть цена?

Кстати Вы не интересовались в ОП какая ожидается коммуналь в Чикаге?

Вся коммуналь там от городских сетей. А за обслуживание - 16 грн. за метр. Если сделают все как обещают и будут улучшателей фасадов и вешателей кондиционеров выбрасывать из окон - то нормально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 22:53

  Serg-ik написав:кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913

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