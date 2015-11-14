Кстати Вы не интересовались в ОП какая ожидается коммуналь в Чикаге?
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:05
Кстати Вы не интересовались в ОП какая ожидается коммуналь в Чикаге?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:17
Вот в ЖК Патриотика аренда 15кгрн, наверное с ублажением
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:23
Кто-то мог бы купить треху 84м2 за 40-45Куе, разделить на две однухи и в сумме сдавать за $800-1000! Окупаемость 60 аренд.
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 18 бер, 2018 22:48, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Нед 18 бер, 2018 22:36
кто подскажет цену этого ремонта?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:51
Вся коммуналь там от городских сетей. А за обслуживание - 16 грн. за метр. Если сделают все как обещают и будут улучшателей фасадов и вешателей кондиционеров выбрасывать из окон - то нормально.
Додано: Нед 18 бер, 2018 22:53
25
Додано: Нед 18 бер, 2018 23:58
имхо, где-то двадцатка
Додано: Пон 19 бер, 2018 01:30
в районе 25-30 с техникой
Додано: Пон 19 бер, 2018 02:36
baraka
А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то?
И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно.
А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?
Додано: Пон 19 бер, 2018 02:58
Ну воду холодную по 16-18грн/куб и эл-во по 1.68 я конечно понимаю. Как и уборку территории и подъезда по 16 за метр. А почём горячая и отопление будет? А тепло в МОПах? А лифты не выведут ли отдельно за метр?
И потом - не желаете по 2.5куе/метр покупать паркинг(47куе за 18кв/м, так?) - куда там Теслу или Х5/6 то ставить, если и тротуара то под домом нет?
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