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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 605606607608609>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:26

  rusramzik написав:
  Serg-ik написав:кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913

в районе 25-30 с техникой
квартира продається за 80 000 дол. Тобто без ремонту, гола коробка 60 000 дол. Скільки вона коштувала 4-5 років назад? 120 000 дол чи більше? "материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?" Чому за три роки? Бери за 4-5 років. Зращу побачиш, що "подорожчала" в 1.5-2 рази. Тільки вниз подорожчала))) бу-гага!)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:04

  baraka написав:
  Serg-ik написав:кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913


имхо, где-то двадцатка

Опаньки.
ЖК Мордор. Купили по 550 готовое. Кухню с эпика со столешницей за 1500 грн. Плиточку по 200 грн за квадрат, ламинат акционный по 180 грн, дверки по 3100 грн за блок и даёшь па тыще сто за квадрат!
:mrgreen:
А в этой хате мог и Захар жить, Если бы не тупил и вовремя слил шлачекс:-) :!:
Или Сержик...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:17

мойка в цоколі, второй сезон:

  Долярчик написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4325358#p4325358
...і не кажіть, що я не поділився фотками своєї "прєлєсті"! :D

мойка в цоколі, второй сезон(поттянута труба с вадой і сдєлан стокоотвод в каналізаційон):
Зображення
краткое содержание первого сезона (прівінчєна мойка к стінє):
Думаю правєє от мойки, помєжду будущім унітазом, забацать мінідуш на базі мойкі-нєржавєйкі ако поддона, как такий варіант панове Хперди?
Зображення
п.с.
скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:20

Serg-ik
входная дверь бюджетная , сейчас надо брать как минимум с замком моттура двухключевая 3-го поколения.И желательно вторую дверь подешевле
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??

Важливіше, скільки сивих волосин заробили бідні читачі, дивлячись на оте
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:29

  baraka написав:
  Serg-ik написав:кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913


имхо, где-то двадцатка

По ценам сегодняшнего дня, в двадцадку не войдут.
Даже если скрытые работы сделаны в Жлобостиле. В последнем я уверен))
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??
мабуть 30ойро/годына
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:34

  Faceless написав:
  flyman написав:скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??

Важливіше, скільки сивих волосин заробили бідні читачі, дивлячись на оте

що нє так з гідравлікой?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:40

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??

Важливіше, скільки сивих волосин заробили бідні читачі, дивлячись на оте

що нє так з гідравлікой?

Канализационная труба 32 мм с 5 поворотами?
Ну-ну :mrgreen:
Если ремонт на продажу, то норм. Идете в общепринятом тренде.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:45

  UA написав:
  flyman написав:що нє так з гідравлікой?

Канализационная труба 32 мм с 5 поворотами?
Ну-ну :mrgreen:
Если ремонт на продажу, то норм. Идете в общепринятом тренде.

а от і не вгадали, каналізаціяна труба 50мм , зліва по центру блужче до кута перехідна муфта із 40 мм (3 кутники) на 50 мм (2 кутники).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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