Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
квартира продається за 80 000 дол. Тобто без ремонту, гола коробка 60 000 дол. Скільки вона коштувала 4-5 років назад? 120 000 дол чи більше? "материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?" Чому за три роки? Бери за 4-5 років. Зращу побачиш, що "подорожчала" в 1.5-2 рази. Тільки вниз подорожчала))) бу-гага!)))
Опаньки. ЖК Мордор. Купили по 550 готовое. Кухню с эпика со столешницей за 1500 грн. Плиточку по 200 грн за квадрат, ламинат акционный по 180 грн, дверки по 3100 грн за блок и даёшь па тыще сто за квадрат!
А в этой хате мог и Захар жить, Если бы не тупил и вовремя слил шлачекс:-) Или Сержик...
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Долярчик написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4325358#p4325358 ...і не кажіть, що я не поділився фотками своєї "прєлєсті"!
мойка в цоколі, второй сезон(поттянута труба с вадой і сдєлан стокоотвод в каналізаційон): краткое содержание первого сезона (прівінчєна мойка к стінє): Думаю правєє от мойки, помєжду будущім унітазом, забацать мінідуш на базі мойкі-нєржавєйкі ако поддона, как такий варіант панове Хперди? п.с. скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??
Важливіше, скільки сивих волосин заробили бідні читачі, дивлячись на оте
що нє так з гідравлікой?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Канализационная труба 32 мм с 5 поворотами? Ну-ну Если ремонт на продажу, то норм. Идете в общепринятом тренде.
а от і не вгадали, каналізаціяна труба 50мм , зліва по центру блужче до кута перехідна муфта із 40 мм (3 кутники) на 50 мм (2 кутники).
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.