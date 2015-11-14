Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Минус 200 грн. Попав на 200 грн материала по канализации. Туда же и по водопроводу. плюс доставка. Поднимешь стяжку и рукомойник превратиться в членомойник. Плитка (финишная отделка) как положется? Под трубы? Не влезет. Над трубы? 4 см штукатурки?
Зы. Кто делает канализацию такой трубой? Хотя бы 40ковой с умывальника. Зачем сто тысяч поворотов... Короче, не удивлен. Хотя надеялся на лучше. Зы. Я так понимаю дверь будет скрытого монтажа, ибо наличник не станет избы умывальника. Но скрытый монтаж это от десятки грн....
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Опаньки. ЖК Мордор. Купили по 550 готовое. Кухню с эпика со столешницей за 1500 грн. Плиточку по 200 грн за квадрат, ламинат акционный по 180 грн, дверки по 3100 грн за блок и даёшь па тыще сто за квадрат!
А в этой хате мог и Захар жить, Если бы не тупил и вовремя слил шлачекс:-) Или Сержик...
Как всегда в точку, все-все 250 за м2. Итого 17,5 К ремонт. Куплено 550*70=38,5 К. Итого потрачено 56 К. Продают за 80... Неплохо.
Минус 200 грн. Попав на 200 грн материала по канализации. Туда же и по водопроводу. плюс доставка. Поднимешь стяжку и рукомойник превратиться в членомойник. Плитка (финишная отделка) как положется? Под трубы? Не влезет. Над трубы? 4 см штукатурки?
Зы. Кто делает канализацию такой трубой? Хотя бы 40ковой с умывальника. Зачем сто тысяч поворотов... Короче, не удивлен. Хотя надеялся на лучше.
Труба 40мм від мойки, за третім поворотом 50мм. Яке правильне рішення - тягнуть кратчайшим путьом а не попри стіну (а якщо я в кімнаті ще думаю поставити мойку для кухні, тоді як)? Доставка 0 грн - так як до Новой Лініі 10 мінут напєшо. Вообщєто без стяжки високовато, підніму стяжку буде в самий раз. Щодо плитки і штукатурки, то труби легко ріжуться і вкорочуються. Попадалово буде не перепайку підводу холодної води (4 муфти).
Ще які зауваження. Як щодо мінідуша по центрі із застосуванням піддона із нержавійки від мойки? Ще в планах пробити стіну (в лівому куті де цегла) на студію-залу для води і зливу, щоб туди поставити мийку для кухні. Десь там ще буде колись бойлер або протічний (скоріше за все на перших порах) або накопичувальний (колись потім).
З дверима побачим як, якщо дійсно проблема, то візьму тоді або меньшу мойку, або кутову. Хоча мийку можна ще трохи посунути в кут, але тоді одне кріплення буде не сквозним через стіну болтом М8.
От я не знаю, чи з квітня вселятися чи з травня. Температура в цоколі досить нормальна (вище +15) навіть в морози без мого підігріва.
За поради дякую, даже плюсік.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 5 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
барабашов написав:baraka А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то? И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно. А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?
ну если по кухне - то там не глянцевая покарска (что было бы дорого), там скорее всего матовая. Плюс - кухня до потолка. Минус - нет ручек, это неудобно. По кухне надо смотреть также механизмы, нормальные стоить будут прилично, но фоток нет. По технике - я не сильно спец, но там не бош и не сименс, а аристон (посудомойка), что имхо, с претензией на среднюю стоимость. Фартук - там всё-таки плитка или просто гоубая покраска ? По цвету - какое-то всё однородное, нормального дизайнера не было, как и во всей квартире. Как по мне - кухня далеко не айс.
Alex_V_K_79 написав:все-все 250 за м2. Итого 17,5 К ремонт. Куплено 550*70=38,5 К. Итого потрачено 56 К. Продают за 80... Неплохо.
То, что неплохо, соглашусь. Но 550 там не было, не подыгрывайте Первому. 630 было минимум. Продадут ли за 80-большой вопрос. Учитывая количество предложений в районе по трёшкам на 15-25 метров больше по такой же цене. Хотеть не вредно. P.S. Меня, если что, интересовала цена такого ремонта
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
барабашов написав:baraka А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то? И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно. А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?
ну если по кухне - то там не глянцевая покарска (что было бы дорого), там скорее всего матовая. Плюс - кухня до потолка. Минус - нет ручек, это неудобно. По кухне надо смотреть также механизмы, нормальные стоить будут прилично, но фоток нет. По технике - я не сильно спец, но там не бош и не сименс, а аристон (посудомойка), что имхо, с претензией на среднюю стоимость. Фартук - там всё-таки плитка или просто гоубая покраска ? По цвету - какое-то всё однородное, нормального дизайнера не было, как и во всей квартире. Как по мне - кухня далеко не айс.
Кухня не дорогая. Стена скинали. Решение до потолка как минимум не понятное (как бы видно чё есть тумба)), а как открывать при живых светильниках хз. Техника очень бюджетная, но есть:-)
По цене. Было по 550. Падальщики говорят за год подешевело процентов на 15 в долярах. Итого где то по 470 за квадрат. А ремонт - так то выброшены бабки на ветер. Итого имеем 33 куе за квартиру. А так как она напротив золоотвала в жк мордор то макс 25 куе и купить только для нелюбимой тещи. Я ниче не упустил? Секта мы все умрем, может чё добавить? Вы ж об этом году пишите.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 19 бер, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Минус 200 грн. Попав на 200 грн материала по канализации. Туда же и по водопроводу. плюс доставка. Поднимешь стяжку и рукомойник превратиться в членомойник. Плитка (финишная отделка) как положется? Под трубы? Не влезет. Над трубы? 4 см штукатурки?
Зы. Кто делает канализацию такой трубой? Хотя бы 40ковой с умывальника. Зачем сто тысяч поворотов... Короче, не удивлен. Хотя надеялся на лучше. Зы. Я так понимаю дверь будет скрытого монтажа, ибо наличник не станет избы умывальника. Но скрытый монтаж это от десятки грн....
Все-таки хорошо, что Флай купил цоколь, а не какой-то средний или, не дай Бог, последний этаж.