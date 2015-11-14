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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 606607608609>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:48

flyman

Минус 200 грн.
Попав на 200 грн материала по канализации. Туда же и по водопроводу. плюс доставка.
Поднимешь стяжку и рукомойник превратиться в членомойник.
Плитка (финишная отделка) как положется? Под трубы? Не влезет. Над трубы? 4 см штукатурки?

Зы. Кто делает канализацию такой трубой? Хотя бы 40ковой с умывальника. Зачем сто тысяч поворотов...
Короче, не удивлен. Хотя надеялся на лучше.
Зы. Я так понимаю дверь будет скрытого монтажа, ибо наличник не станет избы умывальника. Но скрытый монтаж это от десятки грн.... :mrgreen: :mrgreen:
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:51

мойка в цоколі, второй сезон:

flyman
А толчок хде? Шо если приспичит
galaktikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  baraka написав:
  Serg-ik написав:кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913


имхо, где-то двадцатка

Опаньки.
ЖК Мордор. Купили по 550 готовое. Кухню с эпика со столешницей за 1500 грн. Плиточку по 200 грн за квадрат, ламинат акционный по 180 грн, дверки по 3100 грн за блок и даёшь па тыще сто за квадрат!
:mrgreen:
А в этой хате мог и Захар жить, Если бы не тупил и вовремя слил шлачекс:-) :!:
Или Сержик...
Как всегда в точку, все-все 250 за м2. Итого 17,5 К ремонт. Куплено 550*70=38,5 К. Итого потрачено 56 К. Продают за 80... Неплохо.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:56

  Первый написав:flyman

Минус 200 грн.
Попав на 200 грн материала по канализации. Туда же и по водопроводу. плюс доставка.
Поднимешь стяжку и рукомойник превратиться в членомойник.
Плитка (финишная отделка) как положется? Под трубы? Не влезет. Над трубы? 4 см штукатурки?

Зы. Кто делает канализацию такой трубой? Хотя бы 40ковой с умывальника. Зачем сто тысяч поворотов...
Короче, не удивлен. Хотя надеялся на лучше.

Труба 40мм від мойки, за третім поворотом 50мм.
Яке правильне рішення - тягнуть кратчайшим путьом а не попри стіну (а якщо я в кімнаті ще думаю поставити мойку для кухні, тоді як)?
Доставка 0 грн - так як до Новой Лініі 10 мінут напєшо.
Вообщєто без стяжки високовато, підніму стяжку буде в самий раз.
Щодо плитки і штукатурки, то труби легко ріжуться і вкорочуються.
Попадалово буде не перепайку підводу холодної води (4 муфти).

Ще які зауваження.
Як щодо мінідуша по центрі із застосуванням піддона із нержавійки від мойки?
Ще в планах пробити стіну (в лівому куті де цегла) на студію-залу для води і зливу, щоб туди поставити мийку для кухні. Десь там ще буде колись бойлер або протічний (скоріше за все на перших порах) або накопичувальний (колись потім).

З дверима побачим як, якщо дійсно проблема, то візьму тоді або меньшу мойку, або кутову. Хоча мийку можна ще трохи посунути в кут, але тоді одне кріплення буде не сквозним через стіну болтом М8.

От я не знаю, чи з квітня вселятися чи з травня.
Температура в цоколі досить нормальна (вище +15) навіть в морози без мого підігріва.

За поради дякую, даже плюсік.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 10:04, всього редагувалось 5 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:57

  Alex_V_K_79 написав:Как всегда в точку, все-все 250 за м2. Итого 17,5 К ремонт. Куплено 550*70=38,5 К. Итого потрачено 56 К. Продают за 80... Неплохо.

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А продадут ли 80?
Место не фонтан
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 09:58

  Faceless написав:
  flyman написав:скіко дєнєг я "заработав" ако сантєхнік-гідравлік??

Важливіше, скільки сивих волосин заробили бідні читачі, дивлячись на оте

Да, Фейслес, то Вам не охайні квартирки в центрі міста з дизайнерським ремонтом в 3 чи 4 вартості флайменового цоколя))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:11

  барабашов написав:baraka
А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то?
И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно.
А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?


ну если по кухне - то там не глянцевая покарска (что было бы дорого), там скорее всего матовая. Плюс - кухня до потолка. Минус - нет ручек, это неудобно. По кухне надо смотреть также механизмы, нормальные стоить будут прилично, но фоток нет. По технике - я не сильно спец, но там не бош и не сименс, а аристон (посудомойка), что имхо, с претензией на среднюю стоимость. Фартук - там всё-таки плитка или просто гоубая покраска ? По цвету - какое-то всё однородное, нормального дизайнера не было, как и во всей квартире. Как по мне - кухня далеко не айс.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex_V_K_79 написав:все-все 250 за м2. Итого 17,5 К ремонт. Куплено 550*70=38,5 К. Итого потрачено 56 К. Продают за 80... Неплохо.

То, что неплохо, соглашусь. Но 550 там не было, не подыгрывайте Первому. 630 было минимум. Продадут ли за 80-большой вопрос. Учитывая количество предложений в районе по трёшкам на 15-25 метров больше по такой же цене.
Хотеть не вредно.
P.S. Меня, если что, интересовала цена такого ремонта
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:21

  baraka написав:
  барабашов написав:baraka
А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то?
И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно.
А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?


ну если по кухне - то там не глянцевая покарска (что было бы дорого), там скорее всего матовая. Плюс - кухня до потолка. Минус - нет ручек, это неудобно. По кухне надо смотреть также механизмы, нормальные стоить будут прилично, но фоток нет. По технике - я не сильно спец, но там не бош и не сименс, а аристон (посудомойка), что имхо, с претензией на среднюю стоимость. Фартук - там всё-таки плитка или просто гоубая покраска ? По цвету - какое-то всё однородное, нормального дизайнера не было, как и во всей квартире. Как по мне - кухня далеко не айс.


Кухня не дорогая. Стена скинали.
Решение до потолка как минимум не понятное (как бы видно чё есть тумба)), а как открывать при живых светильниках хз.
Техника очень бюджетная, но есть:-)

По цене. Было по 550. Падальщики говорят за год подешевело процентов на 15 в долярах. Итого где то по 470 за квадрат. А ремонт - так то выброшены бабки на ветер. Итого имеем 33 куе за квартиру. А так как она напротив золоотвала в жк мордор то макс 25 куе и купить только для нелюбимой тещи.
Я ниче не упустил? Секта мы все умрем, может чё добавить? Вы ж об этом году пишите.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 19 бер, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:30

  Первый написав:flyman

Минус 200 грн.
Попав на 200 грн материала по канализации. Туда же и по водопроводу. плюс доставка.
Поднимешь стяжку и рукомойник превратиться в членомойник.
Плитка (финишная отделка) как положется? Под трубы? Не влезет. Над трубы? 4 см штукатурки?

Зы. Кто делает канализацию такой трубой? Хотя бы 40ковой с умывальника. Зачем сто тысяч поворотов...
Короче, не удивлен. Хотя надеялся на лучше.
Зы. Я так понимаю дверь будет скрытого монтажа, ибо наличник не станет избы умывальника. Но скрытый монтаж это от десятки грн.... :mrgreen: :mrgreen:

Все-таки хорошо, что Флай купил цоколь, а не какой-то средний или, не дай Бог, последний этаж.
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