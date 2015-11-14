Додано: Пон 19 бер, 2018 10:11

барабашов написав: baraka

А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то?

И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно.

А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе? А сколько ж кухня тогда с этой суммы затянула, ведь реально хороша то?И потом - ремонт 2015-16годов с материалами из коллекции 2013 со скидкой - это одно.А свежий конца -17го с материалами купленными осенью прошлой - совсем другое. Главное по ценам рук, сделавших его, работа то реально во сколько раз подорожала с марта -15го за три года до текущего момента при том же(27+-) курсе?

ну если по кухне - то там не глянцевая покарска (что было бы дорого), там скорее всего матовая. Плюс - кухня до потолка. Минус - нет ручек, это неудобно. По кухне надо смотреть также механизмы, нормальные стоить будут прилично, но фоток нет. По технике - я не сильно спец, но там не бош и не сименс, а аристон (посудомойка), что имхо, с претензией на среднюю стоимость. Фартук - там всё-таки плитка или просто гоубая покраска ? По цвету - какое-то всё однородное, нормального дизайнера не было, как и во всей квартире. Как по мне - кухня далеко не айс.