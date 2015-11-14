Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:flyman Вообще-то в санузлах стяжка должна быть ниже, чем в остальных помещениях. Это для того, чтобы при потопе вода какое-то время оставалась в санузле, в надежде, что Вы вовремя заметите течь) И не пришлось бы сушить или менять промокший пол и разбухшую от воды мебель в квартире. Имхо.
так і буде, я не збираюсь тягати тонни піска... стяжка буде до висоти труб каналізації, щоб потім їх пожна було сховати під плитку, або листом жаліза, чи яким іншим способом
С нетерпением ждем обьяву: прекрасныюая квартира с евроремонтом. Цокольный этаж. Ремонт дизайнерский, сделан высокоплачиваемым программистом- все выверено и продумано до байта!
Хороший годний тєкст. Я закопіпейстив. Єслі, шо претензії щодо авторських прав не буде? Можна пользоваццо?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Може податися в блогосферу і завести блог (+ пасивний дохід до доходу із мікрофотостоків і майнінга) о цоколі. Куда вигідніше бложитися: ЖЖ чи ..?
ЖЖ то труп. Канал на Ютубі - саме те. Ремонт в стилі "жлоболофт" своїми руками.
тре відео снімать, а нема на що, 2 дві серіі уже того, просра...
На мобильник будет самое то - в стиле получится. Можно первые серии из слайдшоу запилить, сделав пару сотен кадров с песком, киркой и лопатой с треснувшей ручкой. И на фоне разворачивающихся кадров Ваш голос с душещипательной историей об уворованном счетчике. Пилотная спарка серий, так сказать
flyman написав:можна не лист, а такі решоточки тіпа сєтка, напр. із чугунія, як на вулиці для зливу....
Круто! Вот это по нашему! И расходов ровно ноль. Главное, чтобы не поймали. Еще можно люки декоммунизировать с проезжей части
Еще можно декоммунизировать вентфасад из РТ и использовать в качестве плитки в цоколе. Благо, он там закреплен на соплях.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.
Есть ньюансы. Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени. А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать. Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.
Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Уже жду фотографий РТ, ЦП и Тетриса (выбирать по искомому стилю плитки) с оборванными вентфасадами и последующих нервных срывов, на этой почве, у борцов с остеклением и кондеями.
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 19 бер, 2018 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США