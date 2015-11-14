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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 609610611612613>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:08

  Первый написав:
  flyman написав:
  l66 написав:flyman
Вообще-то в санузлах стяжка должна быть ниже, чем в остальных помещениях.
Это для того, чтобы при потопе вода какое-то время оставалась в санузле, в надежде, что Вы вовремя заметите течь) И не пришлось бы сушить или менять промокший пол и разбухшую от воды мебель в квартире. Имхо.

так і буде, я не збираюсь тягати тонни піска...
стяжка буде до висоти труб каналізації, щоб потім їх пожна було сховати під плитку, або листом жаліза, чи яким іншим способом


С нетерпением ждем обьяву: прекрасныюая квартира с евроремонтом. Цокольный этаж. Ремонт дизайнерский, сделан высокоплачиваемым программистом- все выверено и продумано до байта!

Хороший годний тєкст.
Я закопіпейстив.
Єслі, шо претензії щодо авторських прав не буде?
Можна пользоваццо?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:10

  flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:Може податися в блогосферу і завести блог (+ пасивний дохід до доходу із мікрофотостоків і майнінга) о цоколі. Куда вигідніше бложитися: ЖЖ чи ..?

ЖЖ то труп. Канал на Ютубі - саме те. Ремонт в стилі "жлоболофт" своїми руками.

тре відео снімать, а нема на що,
2 дві серіі уже того, просра...

На мобильник будет самое то - в стиле получится.
Можно первые серии из слайдшоу запилить, сделав пару сотен кадров с песком, киркой и лопатой с треснувшей ручкой.
И на фоне разворачивающихся кадров Ваш голос с душещипательной историей об уворованном счетчике. Пилотная спарка серий, так сказать
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Хороший годний тєкст.
Я закопіпейстив.
Єслі, шо претензії щодо авторських прав не буде?
Можна пользоваццо?

Мікросервісне архітектурне рішення. API до унітазу та рукомийника по пропрієтарних протоколах. Розпаралелений доступ до електроплитки.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:14

  flyman написав:можна не лист, а такі решоточки тіпа сєтка, напр. із чугунія, як на вулиці для зливу....

Круто! Вот это по нашему! И расходов ровно ноль.
Главное, чтобы не поймали. Еще можно люки декоммунизировать с проезжей части
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:22

  antey1969 написав:
  flyman написав:можна не лист, а такі решоточки тіпа сєтка, напр. із чугунія, як на вулиці для зливу....

Круто! Вот это по нашему! И расходов ровно ноль.
Главное, чтобы не поймали. Еще можно люки декоммунизировать с проезжей части

Еще можно декоммунизировать вентфасад из РТ и использовать в качестве плитки в цоколе. Благо, он там закреплен на соплях.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:39

  Faceless написав:
  flyman написав:Може податися в блогосферу і завести блог (+ пасивний дохід до доходу із мікрофотостоків і майнінга) о цоколі. Куда вигідніше бложитися: ЖЖ чи ..?

ЖЖ то труп. Канал на Ютубі - саме те. Ремонт в стилі "жлоболофт" своїми руками.

Там есть уже как минимум два таких канала:
Этот - шедевр: https://www.youtube.com/channel/UCAL3JX ... lZyD3nQdBA
Но этот для Флая будет полезнее: https://www.youtube.com/channel/UCkcJWq ... E-jbrg348g
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:41

  Эгоист написав:
  antey1969 написав:
  flyman написав:можна не лист, а такі решоточки тіпа сєтка, напр. із чугунія, як на вулиці для зливу....

Круто! Вот это по нашему! И расходов ровно ноль.
Главное, чтобы не поймали. Еще можно люки декоммунизировать с проезжей части

Еще можно декоммунизировать вентфасад из РТ и использовать в качестве плитки в цоколе. Благо, он там закреплен на соплях.

Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:51

  airmax78 написав:
  Эгоист написав:Еще можно декоммунизировать вентфасад из РТ и использовать в качестве плитки в цоколе. Благо, он там закреплен на соплях.

Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.

Вот зря Вы такие идеи подбрасываете!
Я то уже о своей даже пожалел.
И Флай не пишет на форуме, и новости вдруг обновились...
У Києві – хвиля крадіжок лічильників і люкових кришок
https://kievtv.com.ua/stn/item/16833-u- ... kh-kryshok
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:52

  airmax78 написав:Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.

Есть ньюансы.
Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени.
А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать.
Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.

Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:55

  antey1969 написав:Вот зря Вы такие идеи подбрасываете!
Я то уже о своей даже пожалел.
И Флай не пишет на форуме, и новости вдруг обновились...
У Києві – хвиля крадіжок лічильників і люкових кришок
https://kievtv.com.ua/stn/item/16833-u- ... kh-kryshok

Уже жду фотографий РТ, ЦП и Тетриса (выбирать по искомому стилю плитки) с оборванными вентфасадами и последующих нервных срывов, на этой почве, у борцов с остеклением и кондеями. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 19 бер, 2018 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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