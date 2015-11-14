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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 610611612613>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:57

  Первый написав:
  airmax78 написав:Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.

Есть ньюансы.
Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени.
А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать.
Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.

Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.

Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:00

  flyman написав:Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.

Влад намедни по секрету сообщил, что барака тырит контент
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:03

  flyman написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.

Есть ньюансы.
Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени.
А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать.
Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.

Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.

Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.


Песок как будто Ты тырить собирался. А Мы тебя отговариваем, не только от песка а и от других нарушений порядка.
Так шо мимо.

Зы. Посмотрел прайс аркады. По 2 доме эврики норм однухи на высоких этажах по цене трехи в жк тампере ушли. А готовность - еще трактор не заводили грунт снимать.
Быда.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:16

  flyman написав:
  Первый написав:Есть ньюансы.
Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени.
А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать.
Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.

Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.

Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.

Если не дотягиваешься руками до вентфасада - можно бросать в него булыжниками как пролетариат по буржуазии. Из осколков плитки тоже можно пол вымостить.
Тогда будет уже не воровство, а классовая борьба. Охране скажешь, что занимаелся уборкой придомовой территории после обрушения некачественно закрепленного застройщиком фасада, потребуешь с жильцов оплату за это. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 19 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:16

  Frant написав:
  rusramzik написав:
  Serg-ik написав:кто подскажет цену этого ремонта?
https://starmax.ua/ru/flats/view/SF-638-913

в районе 25-30 с техникой
квартира продається за 80 000 дол. Тобто без ремонту, гола коробка 60 000 дол.


профессору пора писать диссертацию по высшей математике :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:17

Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:29

  Эгоист написав:Если не дотянешься руками до вентфасада - бросай в него булыжниками как пролетариат по буржуазии. Из осколков плитки тоже можно пол вымостить.
Тогда будет уже не воровство, а классовая борьба. Охране скажешь, что занимаелся уборкой придомовой территории после обрушения некачественно закрепленного застройщиком фасада, потребуешь с жильцов оплату за это. :mrgreen:

Эгоист, понимаю вас. Меня тоже гложет зависть, когда я проезжаю мимо РТ. Но у меня не было в тот момент денех (прелесть продалась сильно позже). А вам-то кто не давал купить?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:29

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:Есть ньюансы.
Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени.
А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать.
Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.

Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.

Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.


Песок как будто Ты тырить собирался. А Мы тебя отговариваем, не только от песка а и от других нарушений порядка.
Так шо мимо.

Зы. Посмотрел прайс аркады. По 2 доме эврики норм однухи на высоких этажах по цене трехи в жк тампере ушли. А готовность - еще трактор не заводили грунт снимать.
Быда.

А сніг с уліци можно брать?

Пэсок в полі - общєнародоне достояніє.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:31

Полюбуйтесь на этих "балуваных галь":
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Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 19 бер, 2018 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:32

  antonivs3 написав:Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.

Я пробував, там трудно доступне мєсто (там ввод іде із студії, там є один слів + отвод кондєнсата чи чого то там от котлів в топочной), може колись найму проффесіонала, щас поки що таке врємєнне рішеніє.
Шо маємо, то маємо....
Може сам придумаю, як забрать лішні завороти і упростить соєдінєніє. Сходу нічого ліпшого не придумав як зафігачити.
Наберусь досвіду в гідравліці, то перероблю правільніше.
Вобщєм - варіант єсть, дякую за підказку.
Бачу, що затупив, тепер понімаю, що тре зробить, щоб улучшить.
Вам +.
Тройнік єсть, я його якраз і врізав вчора.
Ізначально його не було.
Але проблема в тому, щоб вставити тройнік попри стіну.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 12:43, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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