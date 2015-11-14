Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.
Есть ньюансы. Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени. А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать. Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.
Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.
Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Хорошая мысль. А то там слишком много этого вентфасада. Хоть бы со двора сделали мокрый - нет же - все в керамогранит. Значит у них его не переводно - пусть делятся.
Есть ньюансы. Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени. А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать. Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.
Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.
Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.
Песок как будто Ты тырить собирался. А Мы тебя отговариваем, не только от песка а и от других нарушений порядка. Так шо мимо.
Зы. Посмотрел прайс аркады. По 2 доме эврики норм однухи на высоких этажах по цене трехи в жк тампере ушли. А готовность - еще трактор не заводили грунт снимать. Быда.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый написав:Есть ньюансы. Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени. А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать. Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.
Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.
Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.
Если не дотягиваешься руками до вентфасада - можно бросать в него булыжниками как пролетариат по буржуазии. Из осколков плитки тоже можно пол вымостить. Тогда будет уже не воровство, а классовая борьба. Охране скажешь, что занимаелся уборкой придомовой территории после обрушения некачественно закрепленного застройщиком фасада, потребуешь с жильцов оплату за это.
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 19 бер, 2018 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Эгоист написав:Если не дотянешься руками до вентфасада - бросай в него булыжниками как пролетариат по буржуазии. Из осколков плитки тоже можно пол вымостить. Тогда будет уже не воровство, а классовая борьба. Охране скажешь, что занимаелся уборкой придомовой территории после обрушения некачественно закрепленного застройщиком фасада, потребуешь с жильцов оплату за это.
Эгоист, понимаю вас. Меня тоже гложет зависть, когда я проезжаю мимо РТ. Но у меня не было в тот момент денех (прелесть продалась сильно позже). А вам-то кто не давал купить?
Первый написав:Есть ньюансы. Там где можно теоретически достать- гранит. Если им выстелить весь цоколь - мне будет жалко Флая. Боюсь канал закроется раньше времени. А если спионерить керамогранит то не понятно как - он высоко, и размер 120*60. В том санузле будет так себе. Да и клей нужен другой.и станок... В рюкзаке его не привезешь. А пока будешь грузить с грузового лифта так охрана может и по рогам настучать. Очень дорогое решение. Дешевле будет плитку по 150 грн за квадрат купить чем см.. ть в РТ.
Короче идея шлак. Как и любая другая от Эгоиста.
Вороватые-хворумчане, пожалуйста єлсі вы тырытэ шото, то не натягуйте на другіх эті умєнія.
Песок как будто Ты тырить собирался. А Мы тебя отговариваем, не только от песка а и от других нарушений порядка. Так шо мимо.
Зы. Посмотрел прайс аркады. По 2 доме эврики норм однухи на высоких этажах по цене трехи в жк тампере ушли. А готовность - еще трактор не заводили грунт снимать. Быда.
А сніг с уліци можно брать?
Пэсок в полі - общєнародоне достояніє.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
antonivs3 написав:Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.
Я пробував, там трудно доступне мєсто (там ввод іде із студії, там є один слів + отвод кондєнсата чи чого то там от котлів в топочной), може колись найму проффесіонала, щас поки що таке врємєнне рішеніє. Шо маємо, то маємо.... Може сам придумаю, як забрать лішні завороти і упростить соєдінєніє. Сходу нічого ліпшого не придумав як зафігачити. Наберусь досвіду в гідравліці, то перероблю правільніше. Вобщєм - варіант єсть, дякую за підказку. Бачу, що затупив, тепер понімаю, що тре зробить, щоб улучшить. Вам +. Тройнік єсть, я його якраз і врізав вчора. Ізначально його не було. Але проблема в тому, щоб вставити тройнік попри стіну.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 19 бер, 2018 12:43, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.