Додано: Пон 19 бер, 2018 12:17

Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!