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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 611612613614

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:мені теж не цікаві обговорення на цій гілці:
- тачок
- паркінгів
- ремонтів за овер дофіга бабла
- ПОХи Патріотки і та інші неохрущі,
- Рибалькі, Тетріси та ТарянТаури і решта "илітного"
- модні МОПи


так чего ты тогда на ней сидишь и флудишь?
меня от твоих откровений и фоток блевать тянет, уверен ты специально этого и добиваешься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:мені теж не цікаві обговорення на цій гілці:
- тачок
- паркінгів
- ремонтів за овер дофіга бабла
- ПОХи Патріотки і та інші неохрущі,
- Рибалькі, Тетріси та ТарянТаури і решта "илітного"
- модні МОПи

Схоже, що, поки всі тут займалися фрустраціями, хтось таки пізнав життя і досяг просвітлення.
А сама: збагнув, що будь-яке побутове споживацтво, не залежно від суми витрачених коштів, не несе в собі ніякої важливої соціальної місії, натомість здатне задовольнити лише 2 всім відомі фізичні потреби. Витрати більші за придбання затишного хрущика на Тампере, насправді, майже ніяких переваг в цій країні не дають. Чого і бажаю всім досягти і закрити тему нерухомості у власному житті на завжди.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:55

  Эгоист написав:
  flyman написав:мені теж не цікаві обговорення на цій гілці:
- тачок
- паркінгів
- ремонтів за овер дофіга бабла
- ПОХи Патріотки і та інші неохрущі,
- Рибалькі, Тетріси та ТарянТаури і решта "илітного"
- модні МОПи

Схоже, що, поки всі тут займалися фрустраціями, хтось таки пізнав життя і досяг просвітлення.
А сама: збагнув, що будь-яке побутове споживацтво, не залежно від суми витрачених коштів, не несе в собі ніякої важливої соціальної місії, натомість здатне задовольнити лише 2 всім відомі фізичні потреби. Витрати більші за придбання затишного хрущика на Тампере, насправді, майже ніяких переваг в цій справі не дають. Чого і бажаю всім досягти і закрити тему нерухомості у власному житті на завжди.

Дійсно, я от зараз все далі більше сумніваюся щодо оточення Києва кавалірками.
Якось строьмновато виглядає інвестиція в КРЖН на фоні погіршення демографії, тотальної еміграції, перевиробництва неохрущів-гетто, і відсутності перемог у економічному рості вна неньці: 4 роки Україна бовтається в багні, а режевоокулярники сліпо горланять про #рістнезабаром #будетокодаражать
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:18

  flyman написав:Дійсно, я от зараз все далі більше сумніваюся щодо оточення Києва кавалірками.
Якось строьмновато виглядає інвестиція в КРЖН на фоні погіршення демографії, тотальної еміграції, перевиробництва неохрущів-гетто, і відсутності перемог у економічному рості вна неньці: 4 роки Україна бовтається в багні, а режевоокулярники сліпо горланять про #рістнезабаром #будетокодаражать

З іншого боку, платити власними коштами за коммуналь Порошенку і Ахметову, це не варіант. Нехай їм платять їх виборці, тобто твої арендарі. Виходить оптимальний варіант: 2 хрущики, один собі, один під аренду + Каєн на литовських номерах. :idea:
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:24

Re: модераторы есть на форуме???

увы ветка реально превратилась в помойку...
:shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:32

  Эгоист написав:Схоже, що, поки всі тут займалися фрустраціями, хтось таки пізнав життя і досяг просвітлення.
А сама: збагнув, що будь-яке побутове споживацтво, не залежно від суми витрачених коштів, не несе в собі ніякої важливої соціальної місії, натомість здатне задовольнити лише 2 всім відомі фізичні потреби. Витрати більші за придбання затишного хрущика на Тампере, насправді, майже ніяких переваг в цій країні не дають. Чого і бажаю всім досягти і закрити тему нерухомості у власному житті на завжди.

Так це так на всіх форумах ... Колись давно - ще не так багато було місць для розмов по тематикам - то переважно народ приходив щось конкретне питати та дізнатися - і переважна більшість дуже швиденько зникала . Бо порад не почула толкових , варіантів дій - тактики та стратегії не побачила , ну і так далі ... За часи наявності Флая на гілках різних форумів з мріями про купівлю нерухомості пройшло море народу - які заробляючи менше добряче - давно купили , зробили ремонт і живуть ... Бо для себе житло - це типова базова потреба - а далі то вже забаганки та претензії ... Для заробітку - це вже варіанти - але тут практиків теж не дуже багато ( м"яко кажучи ) ...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 14:43

  Эгоист написав:
  flyman написав:Дійсно, я от зараз все далі більше сумніваюся щодо оточення Києва кавалірками.
Якось строьмновато виглядає інвестиція в КРЖН на фоні погіршення демографії, тотальної еміграції, перевиробництва неохрущів-гетто, і відсутності перемог у економічному рості вна неньці: 4 роки Україна бовтається в багні, а режевоокулярники сліпо горланять про #рістнезабаром #будетокодаражать

З іншого боку, платити власними коштами за коммуналь Порошенку і Ахметову, це не варіант. Нехай їм платять їх виборці, тобто твої арендарі. Виходить оптимальний варіант: 2 хрущики, один собі, один під аренду + Каєн на литовських номерах. :idea:

В мене плата 132 грн. в ОСББ.
В цоколі не менше ніж +15 навіть в люті морози.
Ніякого центрального опалення, може перейде на електричне на нічний тариф (поки що е.е. на 2.48 грн КВт, але чув, що у 2019 зрівняють тарифи комерції і для населення, щоб не було перехресного субсидування).
Житло у місті із ЦО наразі я б не розглядав, так як неможливо ні вести честно вести облік тепла, ні регулювати його споживання. В Польщі є ЦО і воно дешевше за індивідуальне, але там облік спожитого тепла діє, як і можливість його регулювання.
Газ я не бачу взагалі потребу використовувати, так як готувати можна на індукційних плитах, мікрохвильовці, скороварці, електричні духовці.
Тим більше Україна експортер е.е.
Навіщо імпортувати газ? Газ - це минуле.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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