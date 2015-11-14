Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Флай, не слушайте никого. Вам там жить - значит все должно быть сделано так, чтобы радовало именно вас. Главное - чтобы вам нравилось и было комфортно. А за модой не угонишься. Сегодня одно модно, завтра - другое.
Мені поки що непогано в оренді в центрі Ірпеня в приватному секторі за 1500 грн. Єдине що зле, це холоднувато, холодніше із включеним опаленням, чим в цоколі без (парадокс). Але на літо думаю, що буде нормальок. От в мене зараз ніяк не визріє рішення з"їхати в цоколь, бо ніби і в оренді непогано (за винятком температурного режиму: тре спати в спортивному костіюмі і шапочці). А в цоколі освоюю професію врезеточника-всантєхніка.
flyman написав:мені теж не цікаві обговорення на цій гілці: - тачок - паркінгів - ремонтів за овер дофіга бабла - ПОХи Патріотки і та інші неохрущі, - Рибалькі, Тетріси та ТарянТаури і решта "илітного" - модні МОПи
так чего ты тогда на ней сидишь и флудишь?
Полагаю, чтобы держать руку на пульсе реальной динамики уровня цен на КРЖН. Не брехливый же домик виталия котенко ему читать.
домік уже не торт. Фактично тут чи не єдиний активний ресурс щодо пульса КРЖН.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Флай, не слушайте никого. Вам там жить - значит все должно быть сделано так, чтобы радовало именно вас. Главное - чтобы вам нравилось и было комфортно. А за модой не угонишься. Сегодня одно модно, завтра - другое.
Мені поки що непогано в оренді в центрі Ірпеня в приватному секторі за 1500 грн. Єдине що зле, це холоднувато, холодніше із включеним опаленням, чим в цоколі без (парадокс). Але на літо думаю, що буде нормальок. От в мене зараз ніяк не визріє рішення з"їхати в цоколь, бо ніби і в оренді непогано (за винятком температурного режиму: тре спати в спортивному костіюмі і шапочці). А в цоколі освоюю професію врезеточника-всантєхніка.
а как же парадиз Щецин?
Польща тепер біля мого серця.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:Дійсно, я от зараз все далі більше сумніваюся щодо оточення Києва кавалірками. Якось строьмновато виглядає інвестиція в КРЖН на фоні погіршення демографії, тотальної еміграції, перевиробництва неохрущів-гетто, і відсутності перемог у економічному рості вна неньці: 4 роки Україна бовтається в багні, а режевоокулярники сліпо горланять про #рістнезабаром #будетокодаражать
Это пишет человек инвестировавший в самое дно неохрущив-гетто - Полуподвала в ипенях ипеней. И самое печальное - продолжающий туда выкидывать деньги. Я с Вас бездарей офигеваю. Пишешь - признай ошибку, сливай. С чего Ты решил чё твой Полуподвал должен подорожать? С какого перепугу? Кто об этом написал кроме тебя?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 19 бер, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Столичный рынок жилья способен легко поглощать до 2 млн. кв. м в год, ведь потребность в жилых площадях намного больше.
Об этом рассказал Игорь Кушнир, глава правления компании «Киевгорстрой».
Навес будет расти однако.
По вашему потребности в жилых площадях меньше?
Потребность есть, денег у людей нет чтобы купить то что шаромыги нашпандёрят . У нас в клубном доме сосед есть. Сейчас живут в трёхе впятером. И то потому что недавно умер дедушка. Потребность у них в улучшении жиличных условий есть - а денег нет. И "поглощать" чего наваяет шаромыга кушнир ему не за что. Посему Кушнир брешет когда говорит: " в год будут вводить не менее 1 млн. 500 тыс.-2 млн. кв. м и рынок будет все поглощать», – считает Кушнир." https://100realty.ua/news/stolicnyi-ryn ... trov-v-god
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.