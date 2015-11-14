Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Флай, не слушайте никого. Вам там жить - значит все должно быть сделано так, чтобы радовало именно вас. Главное - чтобы вам нравилось и было комфортно. А за модой не угонишься. Сегодня одно модно, завтра - другое.
Мені поки що непогано в оренді в центрі Ірпеня в приватному секторі за 1500 грн. Єдине що зле, це холоднувато, холодніше із включеним опаленням, чим в цоколі без (парадокс). Але на літо думаю, що буде нормальок. От в мене зараз ніяк не визріє рішення з"їхати в цоколь, бо ніби і в оренді непогано (за винятком температурного режиму: тре спати в спортивному костіюмі і шапочці). А в цоколі освоюю професію врезеточника-всантєхніка.
"Гозди бы делать из этих людей - в мире бы не было крепче гвоздей!"(с)
flyman написав:Фактично тут чи не єдиний активний ресурс щодо пульса КРЖН.
Та шо то уже мало нужной инфо, одни хлыстания друг друга сцаными тряпками (аж брызги летят)
Инфы достаточно. Чтобы понять РЕАЛЬНУЮ картину КРЖН и Реальную динамику цен нём.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
От не треба ля-ля ... Наприклад прийде людина , дуже далека і у якої просто немає часу витрачати його на пошуки реальних тенденцій , та ще й у зв"язці з курсом валют - заробляє вона на потрібне сім"ї житло ... А її просто заплутають в кращому випадку , а в гіршому відправлять в Інтернет - де повно інформації ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Ну так надо отделять зёрна от плевел, только и всего. А тех кто сеет "разруху" (флуд,офтоп, тролизм и прочие безобразия не по теме) отмечайте и делайте выводы.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Puente написав:От не треба ля-ля ... Наприклад прийде людина , дуже далека і у якої просто немає часу витрачати його на пошуки реальних тенденцій , та ще й у зв"язці з курсом валют - заробляє вона на потрібне сім"ї житло ... А її просто заплутають в кращому випадку , а в гіршому відправлять в Інтернет - де повно інформації ...
Угу. А конь в ваккуме не приходит? И какая "приходить людина" - в РТ чего-то покупать? Инфо на форуме есть - пусть потрудится взять нужную информацию и внести её в своё древо решений.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:Дійсно, я от зараз все далі більше сумніваюся щодо оточення Києва кавалірками. Якось строьмновато виглядає інвестиція в КРЖН на фоні погіршення демографії, тотальної еміграції, перевиробництва неохрущів-гетто, і відсутності перемог у економічному рості вна неньці: 4 роки Україна бовтається в багні, а режевоокулярники сліпо горланять про #рістнезабаром #будетокодаражать
Это пишет человек инвестировавший в самое дно неохрущив-гетто - Полуподвала в ипенях ипеней. И самое печальное - продолжающий туда выкидывать деньги. Я с Вас бездарей офигеваю. Пишешь - признай ошибку, сливай. С чего Ты решил чё твой Полуподвал должен подорожать? С какого перепугу? Кто об этом написал кроме тебя?
Учотка Первий! Недавно (з листопада) почала ходити маршрутка 18-Д (тепер №352) прямо від будинку, де цоколь до ж.д. вокзала Ірпені через ж.д. вокзал в Бучі https://bucha.com.ua/index.ph%20p?newsid=1151075848 Це раз (тобто локація вибралася вдало). По-друге: 15 хв. через поле до платформи Склозаводська до рейкового транспорта, а із вводом Нової Бучі, там таки вже добряче втопатана стежка. (і з нову правило локація) По-третє: Опалення, я заміряв кілька раз в морози, то +15 і більше в приміщенні, і це я його не грію. По-четверте, куплено за 1Фонд (200000 гривень). Якщо здаватиму в оренду за 2000 грн, то діятиме правило 100 оренд. Якщо більше (1к оренда там не менше 5000 грн. то ще буде вища дохідність). Поряд поле і магістраль газу, яку зубудовувати не будуть. І там сучасний мікрорайон, із низькоповерховою забудовою, місцем для парковки, поряд природа, ЕКО-маркет, ринок Варшавський, Нова Лінія. А ти можеш далі вважати це геттом в іпенях іпенів (до речі, туда перебираються люди із твого Києва, причом корінні Кияни, які показують учотці Первий дулю).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:По-четверте, куплено за 1Фонд (200000 гривень). Якщо здаватиму в оренду за 2000 грн, то діятиме правило 100 оренд. Якщо більше (1к оренда там не менше 5000 грн. то ще буде вища дохідність).
т.е сдавать планируете в том виде за сколько он и был куплен? или все-же на ремонт планируются вложения?
Сегодня парикмахер рассказала, что жители дома в Отрадном Парке ( который жёлтый, напротив зелёного большого комплекса Донца, 2А) очень холодный.Бетон которым заливали, якобы был х****** (типа чёрного цвета).Парикматерская напротив дома, жильцы часто туда заходят.Зелёный комплекс вроде получше, но тоже с этим есть проблемы, застройщик вроде как один.
Хотя сам домик с виду неплохой и над парком весит.