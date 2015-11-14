Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Особняк в с. Счасливое (Бориспольский район) площадью 220 кв.м, был продан в январе по цене 127 тыс. долл.
Что-то подсказывает мну что сделку оформлял киевский нотариус. А морды то так трещали про рекорд проданых в Киеве квартир по сделкам киевских нотариусов.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 19 бер, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
flyman написав:По-четверте, куплено за 1Фонд (200000 гривень). Якщо здаватиму в оренду за 2000 грн, то діятиме правило 100 оренд. Якщо більше (1к оренда там не менше 5000 грн. то ще буде вища дохідність).
т.е сдавать планируете в том виде за сколько он и был куплен? или все-же на ремонт планируются вложения?
я думаю спробувати пожити як стане тепліше і потихеньку покращити ремонт на "зекономлені на оренді 1500 грн. в місяць", але ще не рішився. Якщо будуть бажаючі на оренду - буду здавати. А 132 грн. квартплати, це поки що ніачом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике. Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.
Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся. Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться. Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.
Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике. Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.
Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся. Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться. Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.
Гы. Только и уезжать-то ещё толком и не начали. Количество уехавших на заработки в 2017- это цветочки Ягодки будут "папізже". Так что не надо тут елейно делать вбросы - дно миграционой ямы уже прАшли. Этим вы в мухлюющую Аркада покупателей не заманите. Хочешь ада - купи "воздух" в Аркада.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 19 бер, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Vlad442 написав:Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.
Це проффесіонали-шаромиги, я то причом, я туда її не ложив. Ілі ти про шо? Про ту тоніньку на 20 мм підвод води, так вона перепаяється льохко, після того, як я устаканю дизайн всієї гідравліки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zahar_ написав:" в год будут вводить не менее 1 млн. 500 тыс.-2 млн. кв. м и рынок будет все поглощать», – считает Кушнир
Нормальный подход оптимиста: Производить буду больше Цену буду выставлять больше Всё продам.
Видать грезит что ему ему дадут какую-нить бюджетную сиську поцмулити.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.