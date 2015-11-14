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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:50

flyman, на какого арендатора ориентирован данный объект?

Если на чела с малым доходом, то он не захочет платить коммунальные по высоким тарифам для нежилых помещений.

Если для склада, то там и ремонт не надо делать, поставить унитаз, умывальник и розетку.

Если для офиса, то нужен глобальный ремонт...

Или Вы сами собираетесь жить в цоколе?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:52

https://100realty.ua/news/postnovogodni ... -rezultaty
Особняк в с. Счасливое (Бориспольский район) площадью 220 кв.м, был продан в январе по цене 127 тыс. долл.

Что-то подсказывает мну что сделку оформлял киевский нотариус.
А морды то так трещали про рекорд проданых в Киеве квартир по сделкам киевских нотариусов.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 19 бер, 2018 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:53

  Xenon написав:
  flyman написав:По-четверте, куплено за 1Фонд (200000 гривень). Якщо здаватиму в оренду за 2000 грн, то діятиме правило 100 оренд. Якщо більше (1к оренда там не менше 5000 грн. то ще буде вища дохідність).

т.е сдавать планируете в том виде за сколько он и был куплен?
или все-же на ремонт планируются вложения?

я думаю спробувати пожити як стане тепліше і потихеньку покращити ремонт на "зекономлені на оренді 1500 грн. в місяць", але ще не рішився.
Якщо будуть бажаючі на оренду - буду здавати. А 132 грн. квартплати, це поки що ніачом
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:07

  flyman написав:
  Жук написав:а как же парадиз Щецин?

Польща тепер біля мого серця.

Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике.
Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.

Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.
Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.
Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:09

  Жук написав:
  flyman написав:Польща тепер біля мого серця.

не оценили ваш талант?

скоро сэзон полуныци почнэться та поидэ знову флай у щуцын
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:17

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Жук написав:а как же парадиз Щецин?

Польща тепер біля мого серця.

Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике.
Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.

Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.
Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.
Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.

Гы. Только и уезжать-то ещё толком и не начали.
Количество уехавших на заработки в 2017- это цветочки
Ягодки будут "папізже".
Так что не надо тут елейно делать вбросы - дно миграционой ямы уже прАшли.
Этим вы в мухлюющую Аркада покупателей не заманите.
Хочешь ада - купи "воздух" в Аркада.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 19 бер, 2018 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.

Це проффесіонали-шаромиги, я то причом, я туда її не ложив.
Ілі ти про шо? Про ту тоніньку на 20 мм підвод води, так вона перепаяється льохко, після того, як я устаканю дизайн всієї гідравліки.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:27

  flyman написав:
  Vlad442 написав:Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.

Це проффесіонали-шаромиги, я то причом, я туда її не ложив.
Ілі ти про шо? Про ту тоніньку на 20 мм підвод води, так вона перепаяється льохко, після того, як я устаканю дизайн всієї гідравліки.

Флай, а вы, когда закончите черновые работы, будете заказывать дизайн-проект?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zahar_ написав:" в год будут вводить не менее 1 млн. 500 тыс.-2 млн. кв. м и рынок будет все поглощать», – считает Кушнир

Нормальный подход оптимиста:
Производить буду больше
Цену буду выставлять больше
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"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:57

  Serg-ik написав:
  zahar_ написав:" в год будут вводить не менее 1 млн. 500 тыс.-2 млн. кв. м и рынок будет все поглощать», – считает Кушнир

Нормальный подход оптимиста:
Производить буду больше
Цену буду выставлять больше
Всё продам.

Видать грезит что ему ему дадут какую-нить бюджетную сиську поцмулити. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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