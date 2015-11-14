Додано: Пон 19 бер, 2018 17:07

flyman написав: Жук написав: а как же парадиз Щецин? а как же парадиз Щецин?

Польща тепер біля мого серця. Польща тепер біля мого серця.

Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике.Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.