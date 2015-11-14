Додано: Пон 19 бер, 2018 18:44

Флай, а вы, когда закончите черновые работы, будете заказывать дизайн-проект?

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Отвєчу в твоем стілє:

- уїду в GB польским сантєхніком с готовим портофоліо.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.