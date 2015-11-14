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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:03

  Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай
Вертаються такі як Флаймен.
Решта 90% - залишаються в Америці та Європі.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Вертаються такі як Флаймен.

Це які?
  Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются.

Кстати тоже знаю такие примеры. И среди тех, кто уезжал на оффер по своей специальности, и среди разнорабочих
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:21

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Vlad442 написав:Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.

Це проффесіонали-шаромиги, я то причом, я туда її не ложив.
Ілі ти про шо? Про ту тоніньку на 20 мм підвод води, так вона перепаяється льохко, після того, як я устаканю дизайн всієї гідравліки.

Флай, а вы, когда закончите черновые работы, будете заказывать дизайн-проект?

У Флая настолько обострено чувство прекрасного которое постоянно борется с принципом разумной достаточности(вот уже ж сделал но лапки чешутся переделать :mrgreen: ) что любой дизайнер тут безсилен, даже Студия Махно...

ЗЫ: Я предвосхищаю отчет про финиш ремонта: декорацию окна кульком :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:34

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Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:44

Флай, а вы, когда закончите черновые работы, будете заказывать дизайн-проект?
===
Отвєчу в твоем стілє:
- уїду в GB польским сантєхніком с готовим портофоліо.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:46

  Faceless написав:
  Frant написав:Вертаються такі як Флаймен.

Це які?
  Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются.

Кстати тоже знаю такие примеры. И среди тех, кто уезжал на оффер по своей специальности, и среди разнорабочих

И что? Миграционную яму прАшли и буит даражать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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