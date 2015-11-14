Вертаються такі як Флаймен.
Решта 90% - залишаються в Америці та Європі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:03
Вертаються такі як Флаймен.
Решта 90% - залишаються в Америці та Європі.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Це які?
Кстати тоже знаю такие примеры. И среди тех, кто уезжал на оффер по своей специальности, и среди разнорабочих
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:21
У Флая настолько обострено чувство прекрасного которое постоянно борется с принципом разумной достаточности(вот уже ж сделал но лапки чешутся переделать ) что любой дизайнер тут безсилен, даже Студия Махно...
ЗЫ: Я предвосхищаю отчет про финиш ремонта: декорацию окна кульком
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:34
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:44
Флай, а вы, когда закончите черновые работы, будете заказывать дизайн-проект?
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Отвєчу в твоем стілє:
- уїду в GB польским сантєхніком с готовим портофоліо.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 19 бер, 2018 18:46
И что? Миграционную яму прАшли и буит даражать?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:18
кстаті¿ Галядрей = куянка¿¿
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:20
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:30
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:36
"Передовики виробництва, творчі, високоосвічені і працелюбні спеціалісти з багажом нових знань". Зрозуміли?((((Фейслес, де Ви живете і з ким спілкуєтесь??? В якій країні??? Ви абсолютно не в темі багатьох київських реалій.Вертаються ті, хто не прижився на Заході, хто не бажає викладатись, пиячить, вперто гне свою лінію і т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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