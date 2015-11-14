Додано: Пон 19 бер, 2018 20:37

Франт.

Власне для ФОПа при однаковій вартості для фірми фонд оплати в Польщі буде майже в 1,5 рази вище.

Скажімо в Польщі на руки буде $2500 а в Україні $4100 при однаковій вартості спеціаліста на перепродаж.

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.