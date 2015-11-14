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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 696
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
147
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
108
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
104
Всього голосів : 696
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:21

  Vlad442 написав:Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике.
Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.

Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.
Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.
Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.

Как только затосковалось без традиционного Васюкинского Международного Шахматного Турнира, как хлоп - и Новый Анонс!
ЖД вокзалы спешно нанимают духовые оркестры пачками...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:32

Геть нічого спільного
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хамовитий стиль спілкування
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:37

Франт.
Власне для ФОПа при однаковій вартості для фірми фонд оплати в Польщі буде майже в 1,5 рази вище.
Скажімо в Польщі на руки буде $2500 а в Україні $4100 при однаковій вартості спеціаліста на перепродаж.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:08

Вася, а що там в Березані?
Люди ще є, чи уїхали в Кийофф та Польшу?
По чім квартири? Бо річбіч (багата шльондра з англ.) пише, що в Бегдичові одуншка пачті 15куе.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:11

  vano80 написав:
Ужасное фото. Абсолютно несовременный город с малоэтажной застройкой. куча места бесполезно отдано под садики-школы, дорожки и газоны. Ну хотя бы Галактика, скоро, немного подправит этот провинциальный вид.

Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:21

я не знаю про березань, але біля Лубен повно хат по 10000-20000грн...
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:22

  hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.

Если смотреть на концепцию застройки, 80% новостроев это деградация даже по сравнению с микрорайонами совкошлака.
Мечта девелопера это куб из бетона 100 на 100 метров, в нем 50 000 человек.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:50

  hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.


С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.
Это за готовый объект в пешей доступности от метро.
Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш...
Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился:
люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:14

  flyman написав:[quote="Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.

Я пробував, там трудно доступне мєсто (там ввод іде із студії, там є один слів + отвод кондєнсата чи чого то там от котлів в топочной), може колись найму проффесіонала, щас поки що таке врємєнне рішеніє.
Шо маємо, то маємо....
Може сам придумаю, як забрать лішні завороти і упростить соєдінєніє. Сходу нічого ліпшого не придумав як зафігачити.
Наберусь досвіду в гідравліці, то перероблю правільніше.[/quote]
Да не заморачивайтесь. Просто вантуз хороший купите - и нормуль.[/quote]
Може тройник не 90 град., а 45, і коліно на 45 градусів?
Що скажуть Хперди?
Зображення[/quote]
...розбираєте то все в куті "нах"..... - тоді, на місці того трійника вставляєте півметрову, чи коротшу(чи скільки там до стінки?) трубу(110-ту), тоді в неї вставляєте той трійник, а вже від нього ліворуч два коліна по 45(краще, ніж одне під 90) і стикуєте з тою 50ю трубою...
.... а "сральнік" я б розвернув! - тоді, між умивальником і ним буде більше місця для імпровізованої кабінки.... - чи де мав бути той душ?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Шановні модератори!

Наведіть порядок на форумі. Кілька скарг пройшло тільки від мене.

Народ, скільки можна робити перепост цього лайна?

А ти, флаймене, навчись за собою прибирати і не хизуйся своїм голодранством - нічого крім огиди і зневаги це не викликає.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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