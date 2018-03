Додано: Пон 19 бер, 2018 22:21

Шановні модератори!



Наведіть порядок на форумі. Кілька скарг пройшло тільки від мене.



Народ, скільки можна робити перепост цього лайна?



А ти, флаймене, навчись за собою прибирати і не хизуйся своїм голодранством - нічого крім огиди і зневаги це не викликає.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.