Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Ветка, действительно, превратилась в помойку. Почему, это отдельный вопрос. Стагнация на рынке = стагнация на ветке. Обсуждать нечего, выносы балконов обсудили по 5 раз, теперь рады пообсуждать даже убогие любительские потуги в сантехнике. Трубу посреди стены можно сразу в ЛОЛ форума строительства и ремонта.
Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся. Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться. Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.
Как только затосковалось без традиционного Васюкинского Международного Шахматного Турнира, как хлоп - и Новый Анонс! ЖД вокзалы спешно нанимают духовые оркестры пачками...
Геть нічого спільного === хамовитий стиль спілкування
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Франт. Власне для ФОПа при однаковій вартості для фірми фонд оплати в Польщі буде майже в 1,5 рази вище. Скажімо в Польщі на руки буде $2500 а в Україні $4100 при однаковій вартості спеціаліста на перепродаж.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Вася, а що там в Березані? Люди ще є, чи уїхали в Кийофф та Польшу? По чім квартири? Бо річбіч (багата шльондра з англ.) пише, що в Бегдичові одуншка пачті 15куе.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vano80 написав: Ужасное фото. Абсолютно несовременный город с малоэтажной застройкой. куча места бесполезно отдано под садики-школы, дорожки и газоны. Ну хотя бы Галактика, скоро, немного подправит этот провинциальный вид.
Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$. Это за готовый объект в пешей доступности от метро. Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш... Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился: люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
flyman написав:[quote="Флай, последние 2 изгиба в 90град можно и нужно срочно удалить, путем встраивания одного тройника. Потом можно еще допиливать (например избавиться от еще одного поворота и утопить, прорезав штробу наискось, пока в цоколе еще можно немного пылить), но то такэ, а тройник за 25грн (или просто передвинуть, если он там есть) спешно- займет 5 минут, не считая времени на приобретение.
Я пробував, там трудно доступне мєсто (там ввод іде із студії, там є один слів + отвод кондєнсата чи чого то там от котлів в топочной), може колись найму проффесіонала, щас поки що таке врємєнне рішеніє. Шо маємо, то маємо.... Може сам придумаю, як забрать лішні завороти і упростить соєдінєніє. Сходу нічого ліпшого не придумав як зафігачити. Наберусь досвіду в гідравліці, то перероблю правільніше.[/quote] Да не заморачивайтесь. Просто вантуз хороший купите - и нормуль.[/quote] Може тройник не 90 град., а 45, і коліно на 45 градусів? Що скажуть Хперди? [/quote] ...розбираєте то все в куті "нах"..... - тоді, на місці того трійника вставляєте півметрову, чи коротшу(чи скільки там до стінки?) трубу(110-ту), тоді в неї вставляєте той трійник, а вже від нього ліворуч два коліна по 45(краще, ніж одне під 90) і стикуєте з тою 50ю трубою... .... а "сральнік" я б розвернув! - тоді, між умивальником і ним буде більше місця для імпровізованої кабінки.... - чи де мав бути той душ?