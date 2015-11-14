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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:32

Геть нічого спільного
===
хамовитий стиль спілкування
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:11

  vano80 написав:
Ужасное фото. Абсолютно несовременный город с малоэтажной застройкой. куча места бесполезно отдано под садики-школы, дорожки и газоны. Ну хотя бы Галактика, скоро, немного подправит этот провинциальный вид.

Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:21

я не знаю про березань, але біля Лубен повно хат по 10000-20000грн...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:22

  hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.

Если смотреть на концепцию застройки, 80% новостроев это деградация даже по сравнению с микрорайонами совкошлака.
Мечта девелопера это куб из бетона 100 на 100 метров, в нем 50 000 человек.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:50

  hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.


С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.
Это за готовый объект в пешей доступности от метро.
Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш...
Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился:
люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:26

  es77 написав:
  hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.


С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.
Это за готовый объект в пешей доступности от метро.
Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш...
Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился:
люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?

Прикольно. Так хотел купить что аж название ЖК перепутал. Тот что возле галактики - это ЖК Лазурный блюз http://investhelp.com.ua/ru/content/vul ... -ki%D1%97v
ЖК Лазурный Блюз (Ованеса Туманяна, 15 а)

А ЖК Серебряный бриз - это три свечки возле моста Патона.
Тщательнее вам надо перманетноинвестирующий вы наш. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:28

  es77 написав:
С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.
Это за готовый объект в пешей доступности от метро.
Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш...
Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился:
люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?

Вы хотели сказать Лазурном блюзе))
Тоже смотрел и отказался по тем же причинам.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:40

  UA написав:
  es77 написав:
С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.
Это за готовый объект в пешей доступности от метро.
Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш...
Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился:
люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?

Вы хотели сказать Лазурном блюзе))
Тоже смотрел и отказался по тем же причинам.

В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.
1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:42

  es77 написав: С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.
Это за готовый объект в пешей доступности от метро.

У меня был такой же план с делением трешек и двухуровневых, правда других домах. Тоже не решился, неизвестно выгодно было бы или нет.
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 19 бер, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:50

  UA написав:Вы хотели сказать Лазурном блюзе))
Тоже смотрел и отказался по тем же причинам.

Да. Точно.
Перепутал... :oops:
es77
 
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