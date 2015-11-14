Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Геть нічого спільного === хамовитий стиль спілкування
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vano80 написав: Ужасное фото. Абсолютно несовременный город с малоэтажной застройкой. куча места бесполезно отдано под садики-школы, дорожки и газоны. Ну хотя бы Галактика, скоро, немного подправит этот провинциальный вид.
Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$. Это за готовый объект в пешей доступности от метро. Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш... Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился: люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
hume написав:Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.
С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$. Это за готовый объект в пешей доступности от метро. Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш... Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился: люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
А ЖК Серебряный бриз - это три свечки возле моста Патона. Тщательнее вам надо перманетноинвестирующий вы наш.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
es77 написав: С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$. Это за готовый объект в пешей доступности от метро. Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш... Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился: люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
Вы хотели сказать Лазурном блюзе)) Тоже смотрел и отказался по тем же причинам.
es77 написав: С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$. Это за готовый объект в пешей доступности от метро. Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш... Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился: люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?
Вы хотели сказать Лазурном блюзе)) Тоже смотрел и отказался по тем же причинам.
В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники. 1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...
es77 написав: С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$. Это за готовый объект в пешей доступности от метро.
У меня был такой же план с делением трешек и двухуровневых, правда других домах. Тоже не решился, неизвестно выгодно было бы или нет.
Востаннє редагувалось Эгоист в Пон 19 бер, 2018 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США