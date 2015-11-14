Додано: Пон 19 бер, 2018 21:50

hume написав: Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация. Проезжал мимо галактики, ужас редкостный. Посмотрим как будет в готовом виде, но с предыдущими проектами Столица групп Галактика это деградация.

С годик -полтора назад крепко призадумывался прикупить пару 3-к квартир в "Серебряном Бризе" с аукциона. В теории получалось неплохо -планировки такие, что 3-к нормально делилась пополам и при цене 3-к квартиры в около 45к$ получалось две квартиры с площадью около 50м2 и ценой соответсвенно в 23к$.Это за готовый объект в пешей доступности от метро.Состояние объекта я скрипя зубами еще как-то смог перенести, но посмотрев на планы по Галактике пришел к выводу что с таким количеством предложения там фиг что либо сдаш...Только-что посмотрел объявы по аренде на этом объекте и удивился:люди хотят по 1300$ в месяц. Интересно, оно там кому-нибудь за такие деньги надо ?