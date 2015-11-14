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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 бер, 2018 22:56
airmax78 написав:
В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.
1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...
С придомовой там совсем печаль. Сзади (в "углу" ЖК) какие-то гаражи, от домов до гаражей все плотненько заставлено авто, еле можно пройти. Хотя со стороны русановского выглядит неплохо
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:04
... а чого то про сральніки всім можна писати, а мен відповісти Флайману - ні!? труть і труть!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:06
... то так, відповім без фоток того цоколя...
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..там, де той трійник, треба все розібрати, додати ще 30см(чи скільки там до тої стіни?) 110-ї труби, тоді всадити той трійник, збоку з'єднавши двома колінами по 45(краще,ніж одне 90) з тою поздовжньою 50ю трубою....
... а унітаз, пізнішше, я б розвернув(гофрою, чи коліном) - так більше б було місця!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 23:22
airmax78 написав:
В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.
1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...
Якщо вони реально здаються за такі ціни, то можна сказати одне - зараз дно цін на квартири.
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