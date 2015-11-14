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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 699
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
148
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
109
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
26
Ціна
19%
134
Якість будівництва
15%
105
Всього голосів : 699
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 22:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.
1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...

С придомовой там совсем печаль. Сзади (в "углу" ЖК) какие-то гаражи, от домов до гаражей все плотненько заставлено авто, еле можно пройти. Хотя со стороны русановского выглядит неплохо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а чого то про сральніки всім можна писати, а мен відповісти Флайману - ні!? труть і труть!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:06

відповідь Флайману

... то так, відповім без фоток того цоколя...
=========

..там, де той трійник, треба все розібрати, додати ще 30см(чи скільки там до тої стіни?) 110-ї труби, тоді всадити той трійник, збоку з'єднавши двома колінами по 45(краще,ніж одне 90) з тою поздовжньою 50ю трубою....
... а унітаз, пізнішше, я б розвернув(гофрою, чи коліном) - так більше б було місця!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:22

  airmax78 написав:В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.
1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...


Якщо вони реально здаються за такі ціни, то можна сказати одне - зараз дно цін на квартири.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

про демографию:

1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.

Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:18

  Corpocrator написав:про демографию:

1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях
2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу")
и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.

Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0.
Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру.
Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ.
Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.

Трехи от 100м2 - суровый неликвид.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

#идемкодну Появляются (скорей всего заманухи) клоповники уже по 15 в Стольном Граде. Даражать то будет... вопрос когда!? :?: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... df11742a05
rusramzik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 01:30

  rusramzik написав:#идемкодну Появляются (скорей всего заманухи) клоповники уже по 15 в Стольном Граде. Даражать то будет... вопрос когда!? :?: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... df11742a05

О! Вот это похоже на реальную картину спроса в Киеве. До рыло-эстетов наконец начинает доходить.. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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