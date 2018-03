Додано: Пон 19 бер, 2018 23:22

airmax78 написав: В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.

1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут... В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники.1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...



Якщо вони реально здаються за такі ціни, то можна сказати одне - зараз дно цін на квартири. Якщо вони реально здаються за такі ціни, то можна сказати одне - зараз дно цін на квартири.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.