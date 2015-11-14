Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники. 1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...
С придомовой там совсем печаль. Сзади (в "углу" ЖК) какие-то гаражи, от домов до гаражей все плотненько заставлено авто, еле можно пройти. Хотя со стороны русановского выглядит неплохо
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
... то так, відповім без фоток того цоколя... =========
..там, де той трійник, треба все розібрати, додати ще 30см(чи скільки там до тої стіни?) 110-ї труби, тоді всадити той трійник, збоку з'єднавши двома колінами по 45(краще,ніж одне 90) з тою поздовжньою 50ю трубою.... ... а унітаз, пізнішше, я б розвернув(гофрою, чи коліном) - так більше б було місця!
airmax78 написав:В ЛБ 1300$ в месяц?! Во истину у киевских арендодателей нет ни тормозов, ни, подчас, здравого смысла. Хуже, наверное, только киевские арендаторы, которые платят эти взятые с потолка ценники. 1300 за ЛБ - это большее зло чем 1800 за КТ. Там хоть какое-то подобие НЛ для менее обеспеченных, а тут...
Якщо вони реально здаються за такі ціни, то можна сказати одне - зараз дно цін на квартири.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях 2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу") и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.
Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0. Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру. Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ. Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
1) репрессии относительно "алиментщиков" неочевидный удар по рождаемости - еще один повод крепко думать нести ли риски по рождению ребенка при той замечательной статистике выживаемости браков в реальных условиях 2) надвигается легалайз(Міністерство охорони здоров'я України винесло на громадське обговорення проект змін до наказу МОЗ №188 "Про затвердження невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться у незаконному обігу") и ото видео с воскресеночки с упоротыми зомбями хорошая иллюстрация.
Да еще и рассуждения про образование в какихто частных школах за дурные деньги, когда шансы, что детей минует потреплятско-наркотичесая волна, стремятся к 0. Тут не об образовании скорее думать нужно, а о способах адаптации к меняющемуся миру. Можно хоть мульйон в месяц за обучение платить, но если реальность за окном вообще не коррелирует с тем, чему тебя пытаются научить и пониманием что это займет 15 лет - дила нэ будэ. Для общего развития полезно заглянуть в жизни и мысли подрастающего поколения, там лет с 10 уже такой трешак местами, что нам в опасных гетто-дворах 90х и не снился.
Трехи от 100м2 - суровый неликвид.
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
О! Вот это похоже на реальную картину спроса в Киеве. До рыло-эстетов наконец начинает доходить..
Порохоботы в игноре: airmax78, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:Флай, не слушайте никого. Вам там жить - значит все должно быть сделано так, чтобы радовало именно вас. Главное - чтобы вам нравилось и было комфортно. А за модой не угонишься. Сегодня одно модно, завтра - другое.
Мені поки що непогано в оренді в центрі Ірпеня в приватному секторі за 1500 грн. Єдине що зле, це холоднувато, холодніше із включеним опаленням, чим в цоколі без (парадокс). Але на літо думаю, що буде нормальок. От в мене зараз ніяк не визріє рішення з"їхати в цоколь, бо ніби і в оренді непогано (за винятком температурного режиму: тре спати в спортивному костіюмі і шапочці). А в цоколі освоюю професію врезеточника-всантєхніка.
А что снимаете в центре ирпеней за 1500? комната, или квартира/полдома? По объявлениям квартиры стартуют с 3000, всё что дешевле - комната или койко-место.
А это крайняя квартира с без балконной стороны Т-образной гостинки. Возле лифта на верхних этажах шум обеспечен, в оригинале в санузле сверху асбестовая труба поперек потолка - вентиляция в кухню и стояк слива дождевой воды в коридоре квартиры мешает поставить шкаф. Там стиралку поставить негде.
А это крайняя квартира с без балконной стороны Т-образной гостинки. Возле лифта на верхних этажах шум обеспечен, в оригинале в санузле сверху асбестовая труба поперек потолка - вентиляция в кухню и стояк слива дождевой воды в коридоре квартиры мешает поставить шкаф. Там стиралку поставить негде.
Надо бы челобитную дать ККЦ, Первый, Прохожий, Жэка 79, гале дать- надо прозвонить объявление. На предмет подтверждения что цена предложения 15 куе за гостинку это не фейк. Только после экспертизы сливок форума можно давать оценку цене 15 куе за гостику
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.